Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Tamer Karadağlı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Biyografisi ve oynadığı yapımlar

Tamer Karadağlı son dakika haberlerinin ardından merak konusu oldu. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Ağustos 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. İşte Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler...

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, lise son sınıfta Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sevdası o yıllarda başladı.



TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

TRT'de yıllarca oynayan 'Ferhunde Hanımlar' dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ünlendi. Üniversite yıllarında başladığı dublaj işini de başarı ile devam ettirdi. Robert De Niro, Marlon Brando'nun gençliği, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.

1200 bölüm süren 'Ferhunde Hanımlar' dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonraki en önemli işi bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' isimli TV dizisindeki Haluk rolüydü. İyi seviyede İngilizce bilen Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşabilmektedir. Tamer Karadağlı, 2002 senesinde evlendiği Arzu Balkan ile 2007 senesinde boşandı. 2 Temmuz 2006'da kızları Zeyno dünyaya geldi.

TAMER KARADAĞLI, DEVLET TİYATROSU GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI

Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisiyle bilinen Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da atama kararının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki tiyatro sahnesinde önemli izler bırakacak ve kültürel mirasımıza değer katacaktır.

Aynı şekilde Selim kardeşim de kültürel değerlerimizin araştırılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olacak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin artması için üstün katkılar sunacaktır. Hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle, Bakanlığımıza Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü olarak atanan yol arkadaşım, kardeşim Selim Terzi’yi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.… pic.twitter.com/s6lIWlecZO — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) August 10, 2023



