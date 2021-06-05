Tamer Karadağlı: İnsanlar bizi gerçekten evli zannediyordu

Oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmişi yad etti. İlk kez 1993-1999 yılları arasında yayınlanan 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizi ile ekranlarda boy gösteren Karadağlı, eski günleri andı. Oyuncu, dizide eşini canlandıran İpek Çeken ile bir sahnesini paylaştı.

"İNSANLAR BİZİ GERÇEKTEN EVLİ ZANNEDİYORDU"

Tamer Karadağlı, 475 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Aradan 25 yıl geçmiş ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken ile o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen'i de unutmamak gerek... 'Ferhunde Hanımlar' benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz. #tbt...

Takipçileri Karadağlı'nın paylaşımına, "Oyunculuğunuz şahane", "Çocukluğum aklıma geldi" ve "Severek izlerdik" şeklinde yorumlar yaptı.

