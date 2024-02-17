Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 yaşında! Kimisi annesine kimisi babasına benzetti!

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle beğeni toplayan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren oyuncu şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu.

SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 17 yaşında kocaman bir genç kız. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.





