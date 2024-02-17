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  4. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 yaşında! Kimisi annesine kimisi babasına benzetti!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 yaşında! Kimisi annesine kimisi babasına benzetti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz aylarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. 56 yaşındaki Karadağlı'nın özel hayatı ve paylaşımları sosyal medyada çok merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Son olarak Tamer Karadağlı'nın eski eşi Arzu Balkan'la olan evliliğinden kızı Zeyno Karadağlı'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 17 yaşında! Kimisi annesine kimisi babasına benzetti!

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle beğeni toplayan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

TAMER KARADAĞLI9

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren oyuncu şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu.

TAMER KARADAĞLI5

SON HALİ TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 17 yaşında kocaman bir genç kız. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

ZEYNO-TAMER KARADAĞLI

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

Youtube


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