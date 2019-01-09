Tamer Karadağlı'nın küçük kızı Zeyno büyüdü!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın kızı büyüdü.

Tamer Karadağlı'nın 2002 yılında evlendiği Arzu Balkan ile dünyaya getirdiği Zeyno adındaki bebek şimdilerde genç kız oldu.

2007 yılında boşanan Tamer Karadağlı-Arzu Balkan çifti, ayrılıklarından bir yıl önce Zeyno'yu kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz günlerde Tamer Karadağlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, kızı Zeyno'nun son halini gözler önüne serdi.

Şu anda 12 yaşında olan Zeyno Karadağlı, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Gözlük kullanmaya başlayan genç kız, kestirdiği saçlarıyla da bambaşka birine dönüştü. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeyno, başarılı bir şekilde piyano çalıyor.

Annesi ve babasıyla olan fotoğraflarını da sıklıkla Instagram hesabında paylaşan Zeyno'nun 11 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Karadağlı kızına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getirirken "Benim şimdi en büyük mutluluğum, hayır diyemeyeceğim tek kişi kızım Zeyno. Zeyno mücevherim, cevherim" demişti.

