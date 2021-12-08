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Tamer Karadağlı'ya göndermesi dikkat çekmişti! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş

08.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Serdar Kılıçaslan' rolüne hayat veren Çağlar Ertuğrul hem oyunculuğu hem de espirili tavırları ile gündemde sık sık yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ödül almak için sahneye çıkan ve Tamer Karadağlı'ya gönderme yapan Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş!

Tamer Karadağlı'ya göndermesi dikkat çekmişti! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'ya gönderme yapmış ve bununla magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Mizah anlayışını sosyal medyada sık sık gösteren Çağlar Ertuğrul meğer hepimizin tanıdığı o yıldız isme yıllar önce platonikmiş! İşte detaylar...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN BİR ZAMANLAR PLATONİK AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI

Son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Çağlar Ertuğrul Twitter'dan, Brezilyalı manken Adriana Lima ile ilgili uzun süre konuşulan paylaşımlar yapmıştı. 2012 yılında tweet atan Ertuğrul, "Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor yine yoksun yine yalnızım keşke yanımda olsaydın sana sarılarak uyusaydım" yazmıştı.

Tamer Karadağlı'ya göndermesi dikkat çekmişti! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş

Yazar Metin Hara, Adriana Lima ile birliktelik yaşadığı sıralarda Beyaz Show'a çıkmıştı. Çağlar Ertuğrul'un da konukların arasında olduğu programda Hara, Adriana Lima'dan bahsederken Ertuğrul'un mimikleri uzun süre konuşulmuştu.

Tamer Karadağlı'ya göndermesi dikkat çekmişti! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş

Tamer Karadağlı'ya göndermesi dikkat çekmişti! Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un platonik aşkı bakın kimmiş

NE OLMUŞTU?

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın konuşma yaparken Tamer Karadağlı'nın saatine bakması ve mimikler göstermesi ile sıkıldığını belli eden bir tavır sergilemişti. Yalçın konuşurken ona ödülünü verince Yalçın, "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" demişti.

Sosyal medya platformunda da sık sık mizah yapan Çağlar Ertuğrul ise ödül aldığı ve sahnede konuşma yaptığı esnada aniden arkasına bakıp, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" demişti. Karadağlı ise bu olaya, "Espri yapmış çocukcağız" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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