MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tan Taşçı isyan etti! 'Böyle hayranlık olmaz olsun'

Tan Taşçı isyan etti! 'Böyle hayranlık olmaz olsun'

28.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı önceki akşam verdiği Ankara konseri sonrası kendisini trafikte takip eden hayranları yüzünden zor anlar yaşadı.

Tan Taşçı isyan etti! 'Böyle hayranlık olmaz olsun'

Önceki akşam Ankara’da verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan şarkıcı Tan Taşçı’yı hayranları trafikte takip etti. Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık olamaz” diye isyan etti.

Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaştı. Şarkıcı paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

”Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nadide Sultan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Nadide Sultan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...
Ne yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke ettiNe yaptın Serdar Ortaç! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Şeyma Döğücü’nün ‘halk ekmek’ paylaşımı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.