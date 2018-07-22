Tan Taşçı yakın arkadaşı Hakan Hepcan'ın eski sevgilisiyle birlikte

Tan Taşçı, geçtiğimiz hafta içi sevgilisiyle görüntülenmişti.

Daha önce adı Asena Atalay ile anılan şarkıcı, Kayra Kayan isimli güzelle Bodrum'daki bir plajda yoga yaparken objektiflere takılmıştı.

HaberTürk'ün haberine göre; İkilinin fotoğrafları magazin gündemini meşgul etmişti.

Ancak o görüntülerin perde arkası ortaya çıktı.

İddiaya göre; Ünlü şarkıcının, yakın dostu Hakan Hepcan'ın eski sevgilisiyle birlikte...

Tan, Hepcan'ın ayrılık kararından bir hafta sonra, arkadaşının eski aşkı Kayra Kayan ile birliktelik yaşamaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen, sunuculuğun yanında DJ’lik de yapan Hakan Hepcan’ın sosyal medya hesaplarından Tan'ı ve Kayra Kayan'ı silmesi de iddiaları güçlendirdi.

