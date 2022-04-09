Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi

Son dönemde OnlyFans hesabıyla gündem olan YouTube fenomeni Tana Mongeau, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bella Thorne'un eski sevgilisi Tana Mongeau, Calabass belediyesi önünde gerçekleştirdiği amatör fotoğraf çekimi sırasında, kıyafetlerini değiştirirken görüntülendi.

Tana, kıyafetinin değiştirirken birkaç kez iç çamaşırına kadar soyunmasıyla dikkat çekti.



Tana Mongeau OnlyFans'ta da müstehcen pozlarıyla 6 milyon dolar kazandıktan sonra ikinci bir OnlyFans hesabı açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Mongeau bu hesaptaki iddiasını ise "Bir seks kasedim olsaydı buraya koyardım" sözleriyle belirtiyor.



