YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

28.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mis gibi tavuk, et ve sulu yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisi olan pilav, sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz yemeklerden biri. Tane tane pilav yapmak zor olduğu için birçok püf noktayı bilmek gerekir. Tabii bu püf noktalardan biri de kullanılan tencere. En iyi pilav tenceresi denince akla nemi ve ısıyı içinde hapseden modeller geliyor. Bu özelliklere sahip en iyi pilav tenceresi markalarını sizler için inceledik!

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Pilav yapmak zor gibi görünse de iyi bir pilav tenceresiyle lezzetli pilavlar yapmak mümkün! "Pilav tenceresi nasıl olmalı?" derseniz tane tane pilav yapmak için öncelikle tencerenizin yanmaz ve yapışmaz olması şart. Peki, pilav tenceresi kaç cm olmalı? Boyutları genellikle 20 - 32 cm arasında değişen pilav tencereleri, yapılacak pilav miktarına göre seçilmeli. Küçük bir tencerede fazla miktarlarda pilav yapılması lapa olmasına ya da dibinin tutmasına sebep olabilir. Büyük bir aileyseniz en büyük boyları, yalnız yaşıyorsanız ya da kalabalık bir aileniz yoksa küçük boyları seçebilirsiniz. Bu yüzden sizin için en iyi pilav tenceresi hangisi olduğu, aradığınız özelliklere göre farklılık gösterir. Pilav tenceresi tavsiyesi isteyenler için birbirinden farklı özelliklere sahip materyalleri, fiyatları ve boyutları olan modelleri derledik. Sizin için en iyi pilav tencere markasına bu modelleri inceleyerek karar verebilirsiniz!

1. Döküm tencerelerde yemekler daha da lezzetli

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Döküm tava ve tencereler hem sağlıklı hem dayanıklı olduğu için mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Döküm tencere farkını pilav yaparken de görmek istiyorsanız bu tencereyi deneyebilirsiniz. Staub Braisers Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere, kapağında yer alan özel noktacıklar sayesinde yemeklerin kendi suyuyla pişmesini sağlar. Pilavda demlenme işlemine de katkısı olan bu özellik sayesinde yavaş pişirilmesi gereken yemekleri de kurutmadan pişirir. Mat sıvı camla kaplı iç yüzeyiyle de uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Hem fırında hem ocakta kullanılabilen Staub Braisers Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere’yi incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli!

2. Bakır tencereyi hem pişirirken hem servis ederken kullanabilirsiniz

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bakır, geçmişten günümüze çabuk ısınması, ısıyı hızlı iletmesi ve içinde hapsetmesiyle en çok tercih edilen metallerden biri. Bakır kaplarda, tencerelerde ve tavalarda yemek yapmak ve sunmak apayrı bir zevk! Karaca Mesopotamia Bakır Pilav Tenceresi; nostaljik havası, şık görüntüsü, sağlıklı ve kullanışlı tasarımıyla bakır tencere tercih edenler için harika bir seçenek. Parlak kapak ve mat tabanın yanı sıra eşsiz bir renge sahip olan tencereyi hem pilavınızı pişirirken hem servis ederken kullanabilirsiniz. Klasik kulplarıyla dikkat çeken bakır pilav tenceresi, 28 cm çapıyla, kubbeli kapağıyla ve geniş iç hacmiyle kalabalık sofralarınız için güzel bir tercih olabilir.

El yapımı dövme bakırdan üretilen Karaca Mesopotamia Bakır Pilav Tenceresi’ni buradan sepete ekleyebilirsiniz.

3. Sık sık kullanılan pilav tencereleri, uzun ömürlü olmalı

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Sık sık kullanılan mutfak gereçlerinin dayanıklı ve uzun ömürlü olması çok önemli. Özellikle söz konusu neredeyse her sulu yemeğin yanına yakışan ve çok sık yapılan pilavlarsa kullanılan tencere daha büyük önem taşıyor. Klasik granit pilav tencerelerinden farklı olarak Serenk Excellence Granit Basık Tencere, granit partikülleriyle takviye edilmiş PTFE kaplı oluşuyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde yapışmayı önleyip temizliği de kolaylaştırıyor. Sağlık için zararlı maddeler içermediğinden gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Tam oturan kapak yapısıyla yemeklerinizi vitamin ve besin değerlerini kaybetmeden pişirmenizi sağlıyor. 22 cm ve 26 cm olmak üzere 2 adet seçeneği bulunuyor. Cam kapağı yemeğinizi kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Üstelik ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Serenk Excellence Granit Basık Tencere’sini incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

4. Mutfakta da şıklık arayanlar için zarif bir tercih

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri-2

Mutfak eşyalarında da şıklık ve güzelliğin önemli olduğunu düşünüyorsanız bu pilav tenceresine bayılacaksınız! Beyaz rengi, siyah benekleri ve tırtıklı bombeli alt kısmıyla zarif ve şık bir tasarıma sahip olan tencere, granit yapısı sayesinde kolay temizleniyor. Lines Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi, yanmaz yapışmaz iç yüzeyi ile yağ kullanmadan bile yemeklerinizi kolayca pişirmenizi sağlıyor. Isıya dayanıklı cam kapağı, kapağını açmadan pilavınızı kontrol etmenize olanak tanıyor. Ayrıca tencere, taban ısısını tüm yüzeye yayarak yapışmayı önlüyor, yumuşak leke tutmaz yüzeyiyle de daha temiz bir kullanım sağlıyor.

30 cm çapı ile geniş aileler için oldukça kullanışlı olan Lines Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi’ne bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Uygun fiyatlı tencere arayanları da unutmadık

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Sıradaki ürünümüz uygun fiyatıyla ve özellikleriyle sizi şaşırtacak! Minimal tasarımı ve tatlı pembe rengiyle mutfağınıza çok yakışacak olan Aksu Granit Döküm Basık Tencere, hesaplı olmasının yanında dayanıklı yapısıyla da tercih edilebilir bir model. Çelik kulplarıyla paslanmadan uzun süre kullanabileceğiniz tencere, döküm ve granit malzemeden oluşuyor. Isıya dayanıklı cam kapağı, aleve ve çiziklere karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tencereyi ocakta yapılan yemeklerinizin yanı sıra fırında da kullanabilirsiniz.

Şık tasarımlı ve hesaplı Aksu Granit Döküm Basık Tencere’yi incelemek ve satın almak istiyorsanız bu linke tıklayın!

6. Bu son model pilav tenceresinin özelliklerine inanamayacaksınız

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Birçok özelliğe sahip, daha profesyonel bir pilav tenceresi arayışındaysanız bu pilav tenceresine göz atmanızda fayda var. Estetik bir tasarıma sahip olan Berghoff Gem Staycool Pilav Tenceresi, hafif yapısı ve yüksek kaliteli çok katmanlı yapışmaz kaplamasıyla fark yaratıyor. Her türlü ocakta kullanabileceğiniz tencere, tam disk tabanıyla tasarruflu bir pişirme de sağlıyor. Kapağında bulunan tutma yeri ve ergonomik yapısıyla yemek yaparken daha pratik olmanızı ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

28 cm çaplı, üstün özelliklere sahip Beghoff Gem Staycool Pilav Tenceresi’ni bu linkten satın alabilirsiniz.

7. Hem hesaplı hem sağlıklı döküm pilav tenceresi

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Emsan kalitesiyle pilavlarınız tane tane ve lezzetli! Ekstra güçlendirilmiş granit kaplama ve alüminyum döküm gövdeye sahip olan Perge Döküm Pilav Tenceresi'yle çok daha sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. Buharı dışarı vermeyen özel tasarımı sayesinde adeta güveç tadında yemek yapmanızı sağlayan tencere, döküm kapağı ve silikon kulplarıyla oldukça şık ve kullanışlı. Fırında da kullanıma uygun olan tencerenin silikon kulpları çıkarılabilir. İndüksiyon ocaklar dışında tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olan tencereyi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Çizilmelere karşı maksimum dayanıklı olan Emsan Perge Döküm Pilav Tenceresi'ni satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

8. Yıllarca kullanabileceğiniz dayanıklı bir model

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Çelik tencereler, paslanmadan uzun yıllar kullanıldığı, geç soğuduğu ve ısıyı içinde kolayca hapsettiği için mutfaklarda sık tercih edilen bir ürün. Çelik tencereleri seviyorsanız ve pilav tenceresi olarak da tercih etmek istiyorsanız bu modeli mutlaka incelemelisiniz. Zwilling 2 Kulplu Cam Kapaklı Pilav Tenceresi, işlevsel ve sade tasarımıyla da sizleri memnun edebilir. Bombeli cam kapağı ve çelik materyaliyle ısıyı içinde hapsederek pilavınızın kendi buharında demlenmesini de sağlar.

Uzun ömürlü kullanım sunduğu için mutfağınızda uzun süre yer alabilecek Zwilling 2 Kulplu Cam Kapaklı Pilav Tenceresi’ni incelemek ve satın almak istiyorsanız bu linke tıklayın!

9. Fiyatı ve tasarımıyla sizleri şaşırtacak!

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Uygun fiyatlı pilav tenceresi arayanlar için alternatif bir modeli daha inceliyoruz. Cem Marble Tencere hem hesaplı hem zarif! Siyah mermer deseniyle çok beğeneceğiniz pilav tenceresi, ince tasarımı ve 0.45 kilogramlık ağırlığıyla da oldukça kibar bir duruşa sahip. Küçük ailelerin ya da yalnız yaşayanların vazgeçilmezi olabilecek pilav tenceresiyle lezzetli pilavlar yapabilirsiniz. Çelik malzeme ile üretilen tencere, yapışmaz ve yanmaz yapısıyla kolay bir yemek pişirme deneyimi sunar. Rahat temizleyebileceğiniz Cem Marble, ergonomik sap ve kulplarıyla da kolay bir kullanım sunar.

Cem Marble Tencere'yi bu linkten inceleyip satın alabilirsiniz.

10. Petek dokulu tencerenin farkını deneyip görmelisiniz!

Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Son olarak inceleyeceğimiz pilav tenceresi, özelliklerine göre oldukça hesaplı. Ana malzeme olarak alüminyum kullanılan Taç Granit Basık Tencere, petek dokulu tabana sahip olduğu için daha lezzetli yemekler yapmanıza yardım eder. Tencereyi, ısınma ve yanma sorunu olmayan bakalit kulpları sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. 600 dereceye kadar dayanıklı emaye içeren pilav tenceresi, 3 kat PTFE malzemesiyle kaplandığı için yanmaz ve yapışmaz. Cam kapağındaki buhar deliği tam kıvamında pilav yapmanıza imkan tanır. Pratik bir şekilde yemek yapmanıza yardım eden tencere, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş boyut seçeneklerine de sahip.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen, çizilmelere ve aleve dayanıklı, kanserojen madde içermeyen Taç Granit Basık Tencere’yi bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birkaç küçük tüyo ile meyve ve sebzelerin en tazesini seçmek çok kolay! Meyve ve sebzelerin taze olduğu nasıl anlaşılır?Birkaç küçük tüyo ile meyve ve sebzelerin en tazesini seçmek çok kolay! Meyve ve sebzelerin taze olduğu nasıl anlaşılır?
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Et ve tavuk yemeklerinin lezzetini arşa çıkaran barbekü sosu tarifiEt ve tavuk yemeklerinin lezzetini arşa çıkaran barbekü sosu tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Bebekleriniz için güvenli ve pratik en iyi park yatak modelleri

Bebekleriniz için güvenli ve pratik en iyi park yatak modelleri

Patili dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri

Patili dostlarınız için en iyi yavru kedi maması tavsiyeleri

Muhteşem goller attıran kramponlar

Muhteşem goller attıran kramponlar

Banyo ve mutfağa şık bir dokunuş!

Banyo ve mutfağa şık bir dokunuş!

Çocuklarınıza muhteşem bir hediye: En iyi hangisi?

Çocuklarınıza muhteşem bir hediye: En iyi hangisi?

Her yerde kullanabilirsiniz! En iyi ortopedik ayakkabı modelleri

Her yerde kullanabilirsiniz! En iyi ortopedik ayakkabı modelleri

Tümünü Gör
Her yerde kullanabilirsiniz! En iyi ortopedik ayakkabı modelleri

Her yerde kullanabilirsiniz! En iyi ortopedik ayakkabı modelleri

Sarı tonlar hayal değil! Zarar vermeden de saçlarınızı açabilirsiniz

Sarı tonlar hayal değil! Zarar vermeden de saçlarınızı açabilirsiniz

En şık salon sizde olsun istiyorsanız buraya! Püf noktası...

En şık salon sizde olsun istiyorsanız buraya! Püf noktası...

Tek parçayla maksimum şıklığa ulaşmak mümkün! Bu kombinler...

Tek parçayla maksimum şıklığa ulaşmak mümkün! Bu kombinler...

En iyi ayçiçek yağı! Yemek ve kızartma...

En iyi ayçiçek yağı! Yemek ve kızartma...

Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Tümünü Gör
Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Bebeğinizin ilk adımları için en iyi yürüteç modelleri

Bebeğinizin ilk adımları için en iyi yürüteç modelleri

Yazın korkulu rüyası! İşte en iyi sivrisinek kovucu çeşitleri

Yazın korkulu rüyası! İşte en iyi sivrisinek kovucu çeşitleri

En iyi tenis raketi modelleri!

En iyi tenis raketi modelleri!

En iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

En iyi kaş sabitleyici çeşitleri hangileri?

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Banyo ve mutfağa şık bir dokunuş!

Banyo ve mutfağa şık bir dokunuş!

En şık salon sizde olsun istiyorsanız buraya! Püf noktası...

En şık salon sizde olsun istiyorsanız buraya! Püf noktası...

En iyi ayçiçek yağı! Yemek ve kızartma...

En iyi ayçiçek yağı! Yemek ve kızartma...

Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Bu ürünlerle evdeki tüm yüzeyler ayna kıvamına gelecek!

Yazın korkulu rüyası! İşte en iyi sivrisinek kovucu çeşitleri

Yazın korkulu rüyası! İşte en iyi sivrisinek kovucu çeşitleri

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

En iyi katı meyve sıkacağı modelleri hangileri?

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.