Tane tane pilav yapmanızı sağlayacak en iyi pilav tenceresi çeşitleri

Pilav yapmak zor gibi görünse de iyi bir pilav tenceresiyle lezzetli pilavlar yapmak mümkün! "Pilav tenceresi nasıl olmalı?" derseniz tane tane pilav yapmak için öncelikle tencerenizin yanmaz ve yapışmaz olması şart. Peki, pilav tenceresi kaç cm olmalı? Boyutları genellikle 20 - 32 cm arasında değişen pilav tencereleri, yapılacak pilav miktarına göre seçilmeli. Küçük bir tencerede fazla miktarlarda pilav yapılması lapa olmasına ya da dibinin tutmasına sebep olabilir. Büyük bir aileyseniz en büyük boyları, yalnız yaşıyorsanız ya da kalabalık bir aileniz yoksa küçük boyları seçebilirsiniz. Bu yüzden sizin için en iyi pilav tenceresi hangisi olduğu, aradığınız özelliklere göre farklılık gösterir. Pilav tenceresi tavsiyesi isteyenler için birbirinden farklı özelliklere sahip materyalleri, fiyatları ve boyutları olan modelleri derledik. Sizin için en iyi pilav tencere markasına bu modelleri inceleyerek karar verebilirsiniz!

1. Döküm tencerelerde yemekler daha da lezzetli

Döküm tava ve tencereler hem sağlıklı hem dayanıklı olduğu için mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Döküm tencere farkını pilav yaparken de görmek istiyorsanız bu tencereyi deneyebilirsiniz. Staub Braisers Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere, kapağında yer alan özel noktacıklar sayesinde yemeklerin kendi suyuyla pişmesini sağlar. Pilavda demlenme işlemine de katkısı olan bu özellik sayesinde yavaş pişirilmesi gereken yemekleri de kurutmadan pişirir. Mat sıvı camla kaplı iç yüzeyiyle de uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Hem fırında hem ocakta kullanılabilen Staub Braisers Chistera Yağmur Efektli Kapaklı Döküm Tencere’yi incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli!

2. Bakır tencereyi hem pişirirken hem servis ederken kullanabilirsiniz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bakır, geçmişten günümüze çabuk ısınması, ısıyı hızlı iletmesi ve içinde hapsetmesiyle en çok tercih edilen metallerden biri. Bakır kaplarda, tencerelerde ve tavalarda yemek yapmak ve sunmak apayrı bir zevk! Karaca Mesopotamia Bakır Pilav Tenceresi; nostaljik havası, şık görüntüsü, sağlıklı ve kullanışlı tasarımıyla bakır tencere tercih edenler için harika bir seçenek. Parlak kapak ve mat tabanın yanı sıra eşsiz bir renge sahip olan tencereyi hem pilavınızı pişirirken hem servis ederken kullanabilirsiniz. Klasik kulplarıyla dikkat çeken bakır pilav tenceresi, 28 cm çapıyla, kubbeli kapağıyla ve geniş iç hacmiyle kalabalık sofralarınız için güzel bir tercih olabilir.

El yapımı dövme bakırdan üretilen Karaca Mesopotamia Bakır Pilav Tenceresi’ni buradan sepete ekleyebilirsiniz.

3. Sık sık kullanılan pilav tencereleri, uzun ömürlü olmalı

Sık sık kullanılan mutfak gereçlerinin dayanıklı ve uzun ömürlü olması çok önemli. Özellikle söz konusu neredeyse her sulu yemeğin yanına yakışan ve çok sık yapılan pilavlarsa kullanılan tencere daha büyük önem taşıyor. Klasik granit pilav tencerelerinden farklı olarak Serenk Excellence Granit Basık Tencere, granit partikülleriyle takviye edilmiş PTFE kaplı oluşuyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji sayesinde yapışmayı önleyip temizliği de kolaylaştırıyor. Sağlık için zararlı maddeler içermediğinden gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Tam oturan kapak yapısıyla yemeklerinizi vitamin ve besin değerlerini kaybetmeden pişirmenizi sağlıyor. 22 cm ve 26 cm olmak üzere 2 adet seçeneği bulunuyor. Cam kapağı yemeğinizi kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Üstelik ürün bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Serenk Excellence Granit Basık Tencere’sini incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

4. Mutfakta da şıklık arayanlar için zarif bir tercih

Mutfak eşyalarında da şıklık ve güzelliğin önemli olduğunu düşünüyorsanız bu pilav tenceresine bayılacaksınız! Beyaz rengi, siyah benekleri ve tırtıklı bombeli alt kısmıyla zarif ve şık bir tasarıma sahip olan tencere, granit yapısı sayesinde kolay temizleniyor. Lines Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi, yanmaz yapışmaz iç yüzeyi ile yağ kullanmadan bile yemeklerinizi kolayca pişirmenizi sağlıyor. Isıya dayanıklı cam kapağı, kapağını açmadan pilavınızı kontrol etmenize olanak tanıyor. Ayrıca tencere, taban ısısını tüm yüzeye yayarak yapışmayı önlüyor, yumuşak leke tutmaz yüzeyiyle de daha temiz bir kullanım sağlıyor.

30 cm çapı ile geniş aileler için oldukça kullanışlı olan Lines Granit Pilav Karnıyarık Tenceresi’ne bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Uygun fiyatlı tencere arayanları da unutmadık

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Sıradaki ürünümüz uygun fiyatıyla ve özellikleriyle sizi şaşırtacak! Minimal tasarımı ve tatlı pembe rengiyle mutfağınıza çok yakışacak olan Aksu Granit Döküm Basık Tencere, hesaplı olmasının yanında dayanıklı yapısıyla da tercih edilebilir bir model. Çelik kulplarıyla paslanmadan uzun süre kullanabileceğiniz tencere, döküm ve granit malzemeden oluşuyor. Isıya dayanıklı cam kapağı, aleve ve çiziklere karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tencereyi ocakta yapılan yemeklerinizin yanı sıra fırında da kullanabilirsiniz.

Şık tasarımlı ve hesaplı Aksu Granit Döküm Basık Tencere’yi incelemek ve satın almak istiyorsanız bu linke tıklayın!

6. Bu son model pilav tenceresinin özelliklerine inanamayacaksınız

Birçok özelliğe sahip, daha profesyonel bir pilav tenceresi arayışındaysanız bu pilav tenceresine göz atmanızda fayda var. Estetik bir tasarıma sahip olan Berghoff Gem Staycool Pilav Tenceresi, hafif yapısı ve yüksek kaliteli çok katmanlı yapışmaz kaplamasıyla fark yaratıyor. Her türlü ocakta kullanabileceğiniz tencere, tam disk tabanıyla tasarruflu bir pişirme de sağlıyor. Kapağında bulunan tutma yeri ve ergonomik yapısıyla yemek yaparken daha pratik olmanızı ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

28 cm çaplı, üstün özelliklere sahip Beghoff Gem Staycool Pilav Tenceresi’ni bu linkten satın alabilirsiniz.

7. Hem hesaplı hem sağlıklı döküm pilav tenceresi

Emsan kalitesiyle pilavlarınız tane tane ve lezzetli! Ekstra güçlendirilmiş granit kaplama ve alüminyum döküm gövdeye sahip olan Perge Döküm Pilav Tenceresi'yle çok daha sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. Buharı dışarı vermeyen özel tasarımı sayesinde adeta güveç tadında yemek yapmanızı sağlayan tencere, döküm kapağı ve silikon kulplarıyla oldukça şık ve kullanışlı. Fırında da kullanıma uygun olan tencerenin silikon kulpları çıkarılabilir. İndüksiyon ocaklar dışında tüm ocak tiplerinde kullanıma uygun olan tencereyi bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Çizilmelere karşı maksimum dayanıklı olan Emsan Perge Döküm Pilav Tenceresi'ni satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

8. Yıllarca kullanabileceğiniz dayanıklı bir model

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Çelik tencereler, paslanmadan uzun yıllar kullanıldığı, geç soğuduğu ve ısıyı içinde kolayca hapsettiği için mutfaklarda sık tercih edilen bir ürün. Çelik tencereleri seviyorsanız ve pilav tenceresi olarak da tercih etmek istiyorsanız bu modeli mutlaka incelemelisiniz. Zwilling 2 Kulplu Cam Kapaklı Pilav Tenceresi, işlevsel ve sade tasarımıyla da sizleri memnun edebilir. Bombeli cam kapağı ve çelik materyaliyle ısıyı içinde hapsederek pilavınızın kendi buharında demlenmesini de sağlar.

Uzun ömürlü kullanım sunduğu için mutfağınızda uzun süre yer alabilecek Zwilling 2 Kulplu Cam Kapaklı Pilav Tenceresi’ni incelemek ve satın almak istiyorsanız bu linke tıklayın!

9. Fiyatı ve tasarımıyla sizleri şaşırtacak!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Uygun fiyatlı pilav tenceresi arayanlar için alternatif bir modeli daha inceliyoruz. Cem Marble Tencere hem hesaplı hem zarif! Siyah mermer deseniyle çok beğeneceğiniz pilav tenceresi, ince tasarımı ve 0.45 kilogramlık ağırlığıyla da oldukça kibar bir duruşa sahip. Küçük ailelerin ya da yalnız yaşayanların vazgeçilmezi olabilecek pilav tenceresiyle lezzetli pilavlar yapabilirsiniz. Çelik malzeme ile üretilen tencere, yapışmaz ve yanmaz yapısıyla kolay bir yemek pişirme deneyimi sunar. Rahat temizleyebileceğiniz Cem Marble, ergonomik sap ve kulplarıyla da kolay bir kullanım sunar.

Cem Marble Tencere'yi bu linkten inceleyip satın alabilirsiniz.

10. Petek dokulu tencerenin farkını deneyip görmelisiniz!

Son olarak inceleyeceğimiz pilav tenceresi, özelliklerine göre oldukça hesaplı. Ana malzeme olarak alüminyum kullanılan Taç Granit Basık Tencere, petek dokulu tabana sahip olduğu için daha lezzetli yemekler yapmanıza yardım eder. Tencereyi, ısınma ve yanma sorunu olmayan bakalit kulpları sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. 600 dereceye kadar dayanıklı emaye içeren pilav tenceresi, 3 kat PTFE malzemesiyle kaplandığı için yanmaz ve yapışmaz. Cam kapağındaki buhar deliği tam kıvamında pilav yapmanıza imkan tanır. Pratik bir şekilde yemek yapmanıza yardım eden tencere, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek geniş boyut seçeneklerine de sahip.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen, çizilmelere ve aleve dayanıklı, kanserojen madde içermeyen Taç Granit Basık Tencere’yi bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

