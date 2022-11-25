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Tanıdık eş anlamlısı nedir? Tanıdık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okunuş ve yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türk dili anlamdaş kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olarak bilinir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine de kullanılabilir. Yazılı ve sözlü iletişimde eş anlamlı sözcükler sıklıkla kullanılır. Ancak birden fazla eş anlamlı kelime aynı cümle içerisinde kullanılırsa anlam bozukluğuna sebep olabilir. Peki, tanıdık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Tanıdık eş anlamlısı nedir? Tanıdık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tanıdık kelimesi de gerek mecazi anlamı gerekse gerçek anlamı ile cümle içerisinde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Türkçe kökenli olan tanıdık kelimesi, tanımak fiiline isim-fiil ekinin eklenip kalıplaşmasıya türetilmiş bir kelimedir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan kelime genel olarak tanışılıp görüşülen kimse, bilinen aşina manalarına gelir. Türk Dil Kurumuna göre tanıdığın anlamları şu şekildedir:

  • Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış
    • Daha önceden bilinen, görülen, aşina
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Tanıdık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelerin bir kısmı da dilimize yabancı dillerden girip kullanımı yaygınlaşmış olan sözcüklerdir. Bunun yanı sıra Türkçe olan eş anlamlı kelimeler de bulunur. Bir kelimenin birden fazla eş anlamı olan kelime varsa genellikle bu kelimelerden bir ya da birkaçı yabancı kökenlidir. Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve cümle içerisinde kullanmak kelime dağarcığını geliştirirken aynı zamanda anlatılmak istenen şeyi farklı şekillerde ifade edebilmemizi sağlar. Özellikle uzun konuşmalarda ya da yazılarda kelime tekrarına düşmeden daha akıcı ve akılda kalıcı bir şekilde iletişim kurabilmek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Tanıdık kelimesi anlam olarak yazılı ve sözlü iletişimde sıklıkla kullanılır. Tanıdık kelimesi birçok farklı alanda ve farklı anlamlarda kullanılabilir. Tanıdığın eş anlamlısı olan kelimeler bir cümle de birbiri yerine kullanılarak anlamda herhangi bir değişikliğe sebep olmadan farklı bir ifade yöntemi sağlar. Tanıdık kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Bildik
  • Aşina
  • Tanış
  • Biliş
  • Yâr
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Tanıdığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımını pekiştirmek ve akılda kalıcılığını sağlayabilmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Tanıdık kelimesinin eş anlamlısı kelimeler ile birçok cümle kurulabilir ve bu şekilde anlatılmak istenen mana farklı şekillerde ifade edilebilir. Tanıdık eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • İlk defa görüşmelerine rağmen birbirlerine inanılmaz ısınmışlardı, sanki kırk yıldır tanış oluyorlardı.
  • Bu mahallenin her sokağında aşina bir yüzle karşılaşmak mümkündür.
  • Medyanın bildik yüzü olmak oldukça yıpratıcı bir durumdu.
  • Selim dayı aşina olduğumuz sevecen tavırlarıyla misafirleri karşıladı.
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