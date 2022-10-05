Kör eş anlamlısı nedir? Kör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden birden çok sözcük bulunabilir. Bu sözcükler okunuş ve yazılış itibarıyla birbirlerinden farklı olsalar da anlamları aynıdır. Kör eş anlamlısı kelimeleri olan sözcüklerden biridir. Körün eş anlamlısı cümle için kör sözcüğü yerine kullanılabilir. Kör kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır:

Görme engelli

Keskinliği yeterli olmayan

Az aydınlık veren

Kötü

Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan

Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan

Duyarlılığını yitirmiş

Kör kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimize Farsçadan geçen kör kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Kör kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı da fazladır. Bu nedenle kör kelimesinin eş anlamını cümle içerisinde kullanırken cümleyi kontrol etmek gerekir. Örneğin "âmâ" kelimesi kör kelimesinin "görme engelli " anlamı için kullanılır. Eğer kör kelimesi cümle içerisinde görme engelli anlamı dışında diğer anlamlarıyla kullanılırsa bu cümlelerde âmâ kelimesini kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Kör kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Âmâ

Görme engelli.

Kör kelimesi yerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeler kör ile aynı anlamı ifade eder. Âmâ kelimesi bağlaç olan ama ile karıştırılmamalıdır. Kör kelimesi yerine kullanılan âmâ kelimesi düzeltme işaretiyle yazılır ve a harfleri uzun okunur. Körün eş anlamlısı olan bu iki kelime cümle içinde kör kelimesi yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz ya da değişmez.

Körün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Eş anlamlı kelimeleri yazı ve konuşma dilinde kullanmak kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümledeki yargı değişmez. Eş anlamlı kelimeleri daha iyi anlayabilmek ve pekiştirebilmek için kelimeleri örneklendirmek gerekir.

Körün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Görme engelli oluşu rengarenk bir hayal dünyasına sahip olmasını engellemiyordu.

Âmâların kitap okuyabilmeleri için özel basım kitaplar yapmaları ne kadar da faydalı oldu.



