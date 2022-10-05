EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kör eş anlamlısı nedir? Kör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kör eş anlamlısı nedir? Kör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Anlamdaş kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı olan fakat aynı ya da benzer anlamı ifade eden kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Kör, eş anlamlısı olan bir sözcüktür.

Kör eş anlamlısı nedir? Kör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden birden çok sözcük bulunabilir. Bu sözcükler okunuş ve yazılış itibarıyla birbirlerinden farklı olsalar da anlamları aynıdır. Kör eş anlamlısı kelimeleri olan sözcüklerden biridir. Körün eş anlamlısı cümle için kör sözcüğü yerine kullanılabilir. Kör kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı vardır:

  • Görme engelli
  • Keskinliği yeterli olmayan
  • Az aydınlık veren
  • Kötü
  • Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan
  • Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan
  • Duyarlılığını yitirmiş
İrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kör kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimize Farsçadan geçen kör kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Kör kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı da fazladır. Bu nedenle kör kelimesinin eş anlamını cümle içerisinde kullanırken cümleyi kontrol etmek gerekir. Örneğin "âmâ" kelimesi kör kelimesinin "görme engelli " anlamı için kullanılır. Eğer kör kelimesi cümle içerisinde görme engelli anlamı dışında diğer anlamlarıyla kullanılırsa bu cümlelerde âmâ kelimesini kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Kör kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Âmâ
  • Görme engelli.

Kör kelimesi yerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeler kör ile aynı anlamı ifade eder. Âmâ kelimesi bağlaç olan ama ile karıştırılmamalıdır. Kör kelimesi yerine kullanılan âmâ kelimesi düzeltme işaretiyle yazılır ve a harfleri uzun okunur. Körün eş anlamlısı olan bu iki kelime cümle içinde kör kelimesi yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz ya da değişmez.

Ama eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAma eş anlamlısı nedir? Ama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Körün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçede birçok kelimenin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Eş anlamlı kelimeleri yazı ve konuşma dilinde kullanmak kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümledeki yargı değişmez. Eş anlamlı kelimeleri daha iyi anlayabilmek ve pekiştirebilmek için kelimeleri örneklendirmek gerekir.

Körün eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Görme engelli oluşu rengarenk bir hayal dünyasına sahip olmasını engellemiyordu.
  • Âmâların kitap okuyabilmeleri için özel basım kitaplar yapmaları ne kadar da faydalı oldu.
Konuşmak eş anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımKonuşmak eş anlamlısı nedir? Konuşmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Keder eş anlamlısı nedir?Keder eş anlamlısı nedir?
Kederli eş anlamlısı nedir? Kederli eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.