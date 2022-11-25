Tanık eş anlamlısı nedir? Tanık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tanık kelimesi Eski Türkçe Döneminden beri kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçede "şahit" anlamında kullanılan "tanuk" sözcüğünden evrilen tanık, "konuşmak, söz söylemek" anlamına gelen "tanu-" fiilinden türeyen bir kelimedir. "+Uk" ekiyle türeyen bu kelime köken itibari ile Türkçe bir kelimedir. Tanık kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları karşılar:

Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse

Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse

Tanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tanık kelimesi özellikle hukuk terimi olarak çok sık bir şekilde kullanılır. Bunun dışında da günlük hayatta kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Tanığın eş anlamlısı olan sözcük yine aynı şekilde cümle içinde tanık yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen kelimeler olarak bilinir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler cümlenin anlamını hem değişmez hem de bozmaz.

Tanık ile anlamdaş yani eş anlamlı olan kelime de cümle içinde aynı anlamlara gelir. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş kelimeler olarak da ifade edilir. Adından anlaşıldığı gibi anlamdaş kelimeler birbirleri ile aynı anlama gelen kelimelerdir. Tanık kelimesinin eş anlamı olan kelime konuşma dilinde ya da yazı dilinde tanık yerine kullanılabilir. Tanık eş anlamlısı olan sözcük "şahit" kelimesidir.

Tanığın eş anlamlısı ile örnek cümleler

Tanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük şahit sözcüğüdür. Şahit sözcüğü de tanık sözcüğü gibi hem tek başına hem de farklı kelimeler ile kullanılabilir. Şahit kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan gelen bu kelime tanığın eş anlamlı kelimesi olduğundan dolayı tanık kelimesinin kullanıldığı her cümlede kullanılabilir. Tanığın eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: