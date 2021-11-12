Tarih verdi! 2714 yılından gelen zaman yolcusu Dünya’nın uzaylı istilasına uğrayacağını iddia etti

2714 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu, TikTok’ta ‘aesthetictimewarper’ adıyla gelecekte insanlığı bekleyen gelişmelere dair bilgiler vermeye devam ediyor. Sosyal medyada bir meteor yağmurunun Dünya'ya çarpacağını ve uzaylıları beraberinde korkunç bir kehanet içinde getireceğini öngören bir gönderi yapan zaman yolcusu tarih vermeyi ihmal etmedi.

İNSAN-BALIK KARIŞIMI BİR CANLI ORTAYA ÇIKACAK

Efsanevi batık şehir olarak kabul edilen Atlantis’in 2022 yılında Atlantik Okyanusu’nda bulunacağını ve insan-balık karışımının ortaya çıkacağını söyledi. NASA'nın Ağustos ayında aynalı bir Dünya bulacağını ve Ekim ayında sekiz insanın Güneş'in aşırı enerjisinden süper güçler alacağını söyledi.

Zaman yolcusunun dikkat çeken diğer bir kehaneti ise meteor yağmuruna ilişkin oldu. Meteor yağmurunun 2 hafta süreceğini ifade eden zaman yolcusu kuzey yarımkürede Nozic mesajını içeren bir işaretin ortaya çıkacağını belirtti. Zaman yolcusu, “Meteorlardan biri diğerlerinden farklı görünecek, çünkü o, Dünya'ya inen ve ilk Nozic Savaşı için hazırlıklara başlayan bir gemi olacak” dedi.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Zaman yolcusunun gönderisi 3.9 milyondan fazla beğeni aldı ve binlerce yoruma ulaştı. Çoğu kullanıcı iddialarına inanmamayı tercih ederken bazıları ise bilimsel kanıt bulunmamasına rağmen zaman yolcusunu destekleyen yorumlar gönderdi.



