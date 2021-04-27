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Tarihi Harput Mahallesi, kiraz çiçekleriyle beyaza büründü

Seray Üstün Seray Üstün
27.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’ndeki kiraz bahçelerinde ağaçlar baharla birlikte çiçek açtı. Beyaz gelinlik giyen ağaçlar görsel şölen sundu.

Tarihi Harput Mahallesi, kiraz çiçekleriyle beyaza büründü

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan 4 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi’ndeki bahçeler baharla birlikte çiçek açtı. Kiraz bahçelerinin çiçek açmasıyla adeta gelinlik giyen ağaçlar, tarihi mahallede görsel şölen oluşturdu.

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Bahçe sahibi ve Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Harput’ta kiraz mevsimi. Her taraf beyaza büründü. Harput, kirazıyla ünlü bir mahalle. Alayaprak, Göllübağ, Gökçebağları, Şüşnaz, Serince ve Kurtdere bu bölgeler tamamen kirazıyla meşhur olan yerlerdir. Buranın kirazının aroması, tadı ve lezzeti çok başka olan bir meyvedir. Haziran ayının başında bu kiraz yetişiyor. Bu sene muhteşem bir güzellik var. Çiçek bayağı fazla, verimi de fazla bekliyoruz. Geçen sene bir önceki seneye göre biraz daha düşüktü. Bu sene biraz daha canlı görüyoruz” dedi.

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Bahçe sahiplerinden Nusret Çoban ise, “Kiraz mevsiminde bu çiçeklerin açması çok farklı bir duygu. Harput’un havası bile stres atmak için çok yararlı ve tansiyonu çok düşürücü özelliği var. Şuanda kirazlarımız da kendi gelinliklerine büründü. İnsanlarımızın gelip bu güzelliği görmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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