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Tarihi keşif: 163 çocuk mumyası bulundu! 300 yıllık sırlarını çözmek için çalışmalar başladı

11.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Sicilya bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda bir tapınağın altında 163 kız çocuğuna ait mumya bulundu. 300 yıl önce öldükleri tahmin edilen kız çocuklarının kim oldukları ya da ölüm şekillerine dair herhangi bir bilgi bulunuyor. Bilim insanları X-ray cihazı ile mumyalar üzerinde araştırmalarına başladı. Gelecek hafta başlayacak olan ve yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen çalışmada kızların, kimlikleri ve ölüm nedenleri ortaya çıkarılacak.

Tarihi keşif: 163 çocuk mumyası bulundu! 300 yıllık sırlarını çözmek için çalışmalar başladı

İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'na defnedilen mezarlar ve mumyalanmış bedenleri hakkında bilgiler oldukça sınırlı. Dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak anılan mezarlığa dair ilk kez detaylı bir araştırma yürütülecek. Mezarlık 163 kız çocuğunun yanında 1920 yılında İspanyol gribi salgını nedeniyle hayatını kaybeden ve “dünyanın en güzel mumyası” olarak anılan Rosalia Lombardo’ya ev sahipliği yapıyor. Mezarlıkta inceleme ekibinin başında bulunan Dr. Squires, The Sun gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Şu an için bulunan mumyalar ile ilgili sadece orta sınıftan geldiklerine dair bilgiler var. Belirli bir hastalıktan mı öldükleri ve büyümelerine engel olan başka bir durumdan mı öldüklerine dair bilgileri bulmaya çalışacağız." dedi.

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BİNLERCE MUMYA BULUNUYOR

mumya kapak

Bilim insanları Avrupa’nın en büyük mumyalanmış kalıntı koleksiyonu olan Capuchin Palermo Yeraltı Mezarlığı'nda son derece iyi korunmuş 1.284 mumya olduğunu belirtti. Daha önce araştırmacılar tarafından incelenen yeraltı mezarlarına defnedilen çocuk mumyalardan birinin ise 1920'de iki yaşında zatürreden ölen Rosalia Lombardo'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Son derece iyi korunmuş ve neredeyse gerçeğe yakın yüzü, kirpikleri ve nedeniyle, Rosalia “dünyanın en güzel mumyası” olarak anılıyor.

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