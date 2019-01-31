Tarihi keşif! Şile-Ağva açıklarında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma denizaltı bulundu

Alınan bilgiye göre, TCG AKIN arama ve Kurtarma gemisi, Ağva'nın 2 mil açığında yaptığı çalışmalarda denizaltıyı 40 metre derinlikte buldu ve uzaktan kumandalı cihazla görüntüledi.

TRT Haber'in sualtı belgesel programı Mavi Tutku ve Deniz araştırmacısı Selçuk Kolay'ın yaptığı araştırmalar sonucunda denizaltının bulunduğu düşünülen alanda yapılan çalışmalar, tarihin karanlık bir sayfasını daha aydınlatmış oldu.

U23 denizaltı batık keşfini 1 yıl önce donanmaya katılan TCG AKIN gemisi yaptı. Gelişmiş sualtı arama cihazlarına sahip olan gemide, 1.000 metre derinliğe kadar görev yapabilen ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı cihazı bulunuyor.

TCG AKIN gemisi Komutanı Deniz Yarbay Cenk İlgün, derinlerde kaybolan bir tarihin tanığı U23'ün keşfini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirterek, "TCG AKIN komutanlığı mavi vatanda daima Türk milletinin hizmetindedir." dedi.

TRT Haber Mavi Tutku belgesel yönetmeni Hakan Aslan ise "Uzun zamandır Alman denizaltılarının Karadeniz’deki harekatı ve sonrasında yaşananlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyordu. Denizaltı personeli ve görgü tanıklarının anlatımıyla hazırladığımız belgesel TRT ekranlarından çok yakında izleyici ile buluşacak." değerlendirmesini yaptı.