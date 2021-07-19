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Tarihin ilk Darg Queen’i! William Dorsey Swann’ın şaşırtan hikayesi

19.07.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abartılı makyaj ve kıyafetler denildiğinde pek çok kişinin aklına direkt olarak Darg Queen gelir. Ancak bu tarz ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıktı. İşte William Dorsey Swann’ın şaşırtıcı hikayesi...

Tarihin ilk Darg Queen’i! William Dorsey Swann’ın şaşırtan hikayesi

Günümüzde kadın kıyafeti giyen erkekler toplumsal normlar çerçevesinde hoş bir şekilde karşılanmıyor. Ancak Drag Queen tarzı 19. yüzyılda bile vardı. Peki bu anlayışın temeli nasıl atıldı?

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Afro-Amerikan bir köle olan William Dorsey Swann, kendisini ‘Darg Queen’ olarak nitelendiren ilk insan olma özelliğine sahip. 19. yüzyılda Washington'da yaşayan Swann, arkadaşları ile verdiği partilerde kadın kıyafetleri giymeye başladı. Partilerin tüm organizasyonunu yapan Swann, kendi çevresinde ‘kraliçe’ lakabıyla tanınıyor.

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1870'lerin Londra'sında iki erkeğin kadın kıyafeti giyerek sokağa çıkmasının ardından tutuklanması ile meydana gelen uluslararası skandal Swann'ın da dikkatini çekmişti. Bu duruma tepki olarak 1880’li yıllarda kadın kıyafetleri giymeye başladı. Köle olarak dünyaya gelmesine rağmen direnişin önemli sembollerinden biri olan Swann, kadın kimliğine bürünme suçlamasından sayısız kez tutuklandı ve polis baskını ile karşılaştı. Swann'ın hareketleri toplumu o kadar rahatsız ediyordu ki 'genelev' işletmek gibi haksız suçlamalardan dolayı 10 ay hapis cezasına bile çarptırıldı.

Swann, LGBTQ topluluğunun hakkını savunmak için yasal ve siyasi eylemde bulunan ilk Amerikalı oldu. Ölümünden bir süre önce drag topluluğu için kostümler yapmayı bırakan Swann, 1925 yılında öldüğünde evi yetkililer tarafından yakıldı.

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