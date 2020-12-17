Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 17 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 17 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 17 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 17 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1267 - Go-Uda, Japonya'nın 91. İmparatoru (ö. 1324)

1493 - Paracelsus, İsviçreli hekim, simyager, botanikçi ve astrolog (ö. 1541)

1770 - Ludwig Van Beethoven, Alman besteci (ö. 1827)

1778 - Sir Humphry Davy, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1829)

1797 - Joseph Henry, Amerikalı fizikçi (ö. 1878)

1897 - Hasan Ali Yücel, Türk öğretmen, eski Millî Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu (ö. 1961)

1903 - Erskine Caldwell, Amerikalı yazar (Tütün Yolu romanı ile tanınan) (ö. 1987)

1931 - Safa Önal, Türk senarist, yönetmen ve yazar

1936 - Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), Papa

1936 - Tuncer Necmioğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, senarist ve tiyatro eleştirmeni (ö. 2006)

1937 - John Kennedy Toole , Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1969)

1944 - İlhan Erdost, Türk yayımcı (ö. 1980)

1946 - Eugene Levy, Kanadalı oyuncu, televizyon yönetmeni, yapımcısı ve yazar

1946 - Rıza Silahlıpoda, Türk müzisyen

1948 - Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetçi

1956 - Itır Esen, Türk sinema sanatçısı

1958 - Mine Koşan, Türk ses sanatçısı

1958 - Roberto Tozzi, İtalyan atlet

1961 - Ersun Yanal, Türk futbolcu ve teknik direktör

1965 - Ali Çatalbaş, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1971 - Claire Forlani, İtalyan asıllı İngiliz aktris

1973 - Nevzat Süs, Türk tiyatro sanatçısı

1975 - Milla Jovovich, Ukraynalı model ve artist

1975 - Oktay Derelioğlu, Türk futbolcu

1976 - Edward Aguilera, İspanyol şarkıcı

1981 - Tolgahan Sayışman, Türk model ve oyuncu

VEFAT EDENLER

535 - Ankan, Japonya'nın 27. İmparatoru

1273 - Mevlana Celaleddin-i Rumi, mutasavvıf ve şair (d. 1207)

1763 - Frederick Christian, Saksonya Elektörlüğü Prensi (d. 1722)

1830 - Simón Bolívar, Güney Amerika bağımsızlık savaşı önderi (d. 1783)

1860 - Désirée Clary, İsviçre Kraliçesi (d. 1777)

1907 - William Thomson (Lord Kelvin), İngiliz fizikçi (d. 1824)

1909 - II. Léopold (Belçika Kralı), Belçika Kralı (d. 1835)

1905 -Alexey Uktomski, Rus devrimci ve Sosyalist Devrimci Parti önderlerinden (d. 1875)

1933 - Hasan Fehmi Hoca, Türk siyasetçi ve Kastamonu milletvekili

1935 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (d. 1864)

1964 - Victor Franz Hess, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1883)

1969 - Hadi Hün, Türk tiyatrocu (d. 1907)

1972 - Muzaffer Alankuş, Türk asker ve siyasetçi (d. 1898)

1980 - Oskar Kummetz, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1891)

1981 - Cemal Tural, Türk asker ve eski Genelkurmay Başkanı (d. 1905)

1987 - Marguerite Yourcenar, Belçikalı yazar (d. 1903)

1992 - Dana Andrews, Amerikalı oyuncu (d. 1909)

1995 - İsa Yusuf Alptekin, Uygur siyasetçi ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Genel Sekreteri (d. 1901)

2009 - Jennifer Jones, Amerikalı Oscar ödüllü oyuncu (d. 1919)

2011 - Kim Jong-il, Kuzey Kore'nin eski ulusal lideri (d. 1941)

2011 - Cesaria Evora, Yeşil Burun Adalarılı şarkıcı (d. 1941)

2014 - Bilal Ercan, Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı (d. 1962)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1399 - Avrupa'ya Moğol istilası başladı.

1586 - Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.

1637 - Japonya'da, Shimabara isyanları başladı.

1777 - Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.

1790 - Meksika'da, Azteklere ait "Aztek takvimi" bulundu.

1865 - Franz Schubert'in, Bitmemiş Senfonisi ilk kez seslendirildi.

1903 - Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu geçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye.

1905 - 1905 Moskova Ayaklanması bastırıldı. Çarlık Orduları 10 gün süren isyan boyunca binlerce kişiyi katletti.

1908 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki seçilen yeni Osmanlı Meclis-i Mebusanı ilk toplantısını yaptı.

1917 - Tunceli'nin Pülümür ilçesi, Rus işgalinden kurtuldu.

1918 - Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.

1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1925 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.

1926 - Uşak Şeker Fabrikası açıldı.

1928 - Afganistan'da Kral Emanullah Han'a karşı ayaklanma başladı.

1934 - Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanına verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.

1935 - Douglas DC-3 tipi uçağın ilk uçuşu.

1936 - Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söylevi ile açıldı.

1941 - Almanlar Sivastopol'u kuşattılar.

1941 - İsmet İnönü Hûkümeti, yeni yıldan itibaren ekmeğin karneyle dağıtılacağını açıkladı.

1961 - Niteroi'de (Brezilya) bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü.

1965 - BM, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale edemeyeceğine ilişkin karar aldı. Türkiye bu kararı reddetti.

1965 - Türkiye Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.

1967 - Avustralya Başbakanı Harold Holt, Portsea (Victoria) yakınlarında yüzerken kayboldu.

1969 - ABD Hava Kuvvetleri, yaptıkları UFO araştırmaları sonucunda dünyadışı bir uzay gemisine ilişkin kanıta rastlamadıklarını açıkladı.

1969 - SALT-I görüşmeleri başladı.

1971 - 3. Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı.

1973 - Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM'den eşcinselliği listesinden çıkararak yönelimin bir hastalık olmadığını belirtti.

1979 - Nazım Hikmet’in eseri olan ve koreografisi Arif Melikov tarafından yapılan Ferhat ile Şirin balesi, TRT'nin Sanat Dünyası adlı programından çıkarıldı.

1980 - İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaları sakıncalı görülen 38 sanatçının işine son verildi. İşine son verilen sanatçılar arasında Başar Sabuncu, Ali Taygun, Mustafa Alabora, Erdal Özyağcılar, Orhan Alkaya, Beklan Algan da bulunuyordu.

1980 - Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi Enver Sever silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı ASALA örgütü üstlendi.

1981 - Kızıl Tugaylar örgütü, İtalya'daki en yüksek rütbeli NATO askeri olan General James Dozier'i kaçırdı.

1981 - Polonya'da polis gösteri yapan işçilerin üzerine ateş açtı: 7 işçi öldü.

1982 - Çin'deki gezisini tamamladıktan sonra Endonezya'ya geçen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, burada Devlet Başkanı Suharto tarafından 21 pare top atışı ve büyük bir askeri törenle karşılandı.

1983 - Madrid'de bir gece kulübünde çıkan yangında 82 kişi öldü.

1983 - Erdal İnönü, yeniden SODEP genel başkanlığına seçildi.

1984 - YÖK, öğretim üyeleri ve öğrenciler hakkında "bilgi fişi" tutulmasını istedi.

1989 - Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi.

1989 - Brezilya'da 25 yıl sonra ilk seçimler yapıldı.

1989 - Amerikan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, yarım saatlik altın saatler şovu olarak FOX'ta yayınlanmaya başlandı.

1991 - Türkiye'de ilk futbol cinayeti, Galatasaray (futbol takımı)GS-BJK maçı sonrası gerçekleşti.

1994 - Yeni Yüzyıl gazetesi yayın hayatına başladı.

1995 - Ganalı Kofi Annan, BM Genel Sekreteri oldu.

1996 - Sedat Bucak'ın otomobilinde bulunan silahların Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğu belirlendi.

1997 - Fazilet Partisi, İsmail Alptekin Başkanlığında kuruldu.

1997 - Ukrayna'dan kalkan bir yolcu uçağı, Katerini (Yunanistan) yakınlarında dağa çarparak düştü: 70 kişi öldü.

1998 - Safranbolu, kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2002 - Londra'da toplanan Iraklı rejim muhalifleri, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 2 yılı aşmayacak bir sürede demokratik ve federal bir Irak'ın kurulması, serbest seçimlerin yapılması ve anayasanın hazırlanması üzerinde anlaşmaya vardılar.

2002 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Bosna-Hersek'te 43 ay süren savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nı yedi yıl sonra onayladı.

2002 - ABD Başkanı George W. Bush, balistik füzelere karşı savunma amacıyla geliştirilen ve füze kalkanı olarak bilinen savunma sisteminin konuşlandırılması talimatını verdi.

2004 - Irak'ın Musul kenti yakınlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu, 5 Türk güvenlik görevlisi öldü.

2004 - AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı.

2004 - Dünya Matematik Katliam Günü olarak kayıtlara geçti. 2/3 doğal sayı ilan edildi.

2010 - Google, insan vücudunun tamamının haritasını çıkaran yeni bir ağ tarayıcısı geliştirdi. İsmini Google Body olarak belirledi.

2013 - Türkiye'de 4 Bakan, çeşitli düzeyde bürokrat ve iş adamlarının şüphelileri olduğu yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık operasyonları başladı.

2016 - Türkiye'nin Kayseri ilinde patlama oldu. (2016 Kayseri saldırısı)

BONUS:

17 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 16 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.



