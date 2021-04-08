Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 8 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 8 Nisan Kırlangıç Fırtınası olarak biliniyor. Peki 8 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 8 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
ÖNEMLİ OLAYLAR
- 1513 - İspanyol Konkistador Juan Ponce de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti.
- 1730 - New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.
- 1783 - 1441'den beri varlığını sürdüren Kırım Hanlığı, II. Katerina'nın emriyle Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi.
- 1820 - Milo Venüsü heykeli, bir Ege adası olan Melos'ta bulundu.
- 1830 - Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunan Devleti'nin bağımsızlığını onaylamasını istedi.
- 1869 - 2. Darülfünun binasının inşası tamamlandı ve Darülfünun-ı Osmani kuruldu.
- 1899 - Martha Place, elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kadın oldu.
- 1918 - I. Dünya Savaşı: Sinema oyuncuları Douglas Fairbanks ve Charlie Chaplin, New York sokaklarında savaş tahvili sattılar.
- 1920 - Salih Paşa'nın (Salih Hulusi Kezrak) istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa Kabinesi'nin tanınmayacağı yolunda, Heyet-i Temsiliye genelgesi yayınlandı.
- 1923 - Mustafa Kemal 9 Umde’yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.
- 1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.
- 1933 - Almanya'da ari ırktan olmadığı düşünülen memurlar emekli edildi.
- 1943 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, enflasyonu kontrol altında tutabilmek amacıyla tüm maaş ve ücretleri dondurduğunu ve işçilerin iş değiştirmesini yasakladığını açıkladı.
- 1946 - Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı. Bundan sonra örgütün adı Birleşmiş Milletler olacaktır.
- 1953 - Kenya bağımsızlık hareketinin önderi Jomo Kenyatta, Mau Mau Ayaklanması gerekçe gösterilerek İngiliz sömürge yönetimince tutuklandı.
- 1956 - Seyhan Barajı hizmete girdi.
- 1960 - İstanbul'a on saat çamur yağdı.
- 1968 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler Rektörlük binasını işgal etti.
- 1976 - Ankara'da çeşitli fakülte ve öğrenci yurtlarında çıkan olaylarda, aralarında Tabii Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan Yurdakuler'in de bulunduğu, Esari Oran ve Burhan Barın isimli 3 öğrenci öldürüldü, çok sayıda öğrenci yaralandı.
- 1992 - Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya verilmesi kararlaştırıldı. Mandela, Türk Hükümetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle ödülü kabul etmedi.
- 1993 - Fransa'nın Breton bölgesinde yapılan kazılarda, ünlü çizgi roman kahramanı Asterisk'in yaşadığı köyün bulunduğu öne sürüldü.
- 1994 - DenizTemiz Derneği (Turmepa) kuruldu.
- 1999 - Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat, saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu; şoförü öldü, yedi kişi de yaralandı.
DOĞUM GÜNLERİ
- MÖ 563 - Gautama Buddha, Hindistanlı dini lider ve Budizmin kurucusu (ö. MÖ 483)
- 566 - Gaozu, Çin'in Tang Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (ö. 626)
- 1320 - I. Pedro, Portekiz kralı (ö. 1367)
- 1336 - Timur, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı (ö. 1405),
- 1605 - IV. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1665)
- 1692 - Giuseppe Tartini, İtalyan besteci ve kemancı (ö. 1770)
- 1777 - Antoine Risso, Nissart doğa bilimci (ö. 1845)
- 1859 - Edmund Husserl, Alman filozof (ö. 1938)
- 1875 - I. Albert, Belçika Kralı (ö. 1934)
- 1880 - Herbert Adams Gibbons, Amerikalı gazeteci (ö. 1934)
- 1909 - John Fante, Amerikalı yazar (ö. 1983)
- 1911 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (ö. 1995)
- 1911 - Melvin Calvin, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1997)
- 1912 - Sonja Henie, Norveçli buz patencisi ve sinema oyuncusu (ö. 1969)
- 1922 - Carmen McRae, Amerikalı caz şarkıcısı ve piyanist (ö. 1991)
- 1929 - Jacques Brel, Belçikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen (ö. 1978)
- 1938 - Kofi Annan, Ganalı diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (Birleşmiş Milletler'in 7. Genel Sekreteri) (ö. 2018)
- 1942 - Mehmed Niyazi Özdemir, Türk tarihçi ve yazar (ö. 2018)
- 1947 - Ertuğrul Özkök, Türk gazeteci ve akademisyen
- 1950 - Grzegorz Lato, Polonyalı futbolcu
- 1952 - Ahmet Piriştina, Türk politikacı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ö. 2004)
- 1962 - Carme Pigem, Katalan kökenli mimar
- 1962 - Izzy Stradlin, Amerikalı müzisyen
- 1963 - Dean Norris, Amerikalı oyuncu
- 1966 - Armağan Çağlayan, Türk televizyon yapımcısı, avukat ve akademisyen
- 1966 - Robin Wright, Amerikalı aktris
- 1968 - Patricia Arquette, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1970 - Didem Madak, Türk şair (ö. 2011)
- 1972 - Paul Gray, Amerikalı müzisyen ve metal müzik grubu Slipknot'ın bas gitaristi (ö. 2010)
- 1973 - Emma Caulfield, Amerikalı oyuncu
- 1974 - Batuhan Mutlugil, Türk müzisyen
- 1975 - Funda Arar, Türk şarkıcı
- 1979 - Alexi Laiho, Fin solist, gitarist ve söz yazarı
- 1983 - Natalia Doussopoulus, Yunan şarkıcı ve dizi oyuncusu
- 1984 - Nemanja Tubić, Sırp futbolcu
- 1995 - Cedi Osman, Türk basketbolcu
- 1996 - Anna Korakaki, Yunan atıcı
VEFAT EDENLER
- 217 - Caracalla, Roma İmparatoru (d. 186)
- 622 - Prens Shotoku, Asuka Dönemi Japonya İmparatorluk Ailesi üyesi ve devlet adamı (d. 574)
- 1143 - II. İoannis Komninos ya da Comnenus, 1118 ile 1143 yılları arasında Bizans imparatoru (d. 1087)
- 1162 - Eudes de Deuil ya da Odo, Odon, Fransız tarihçi ve İkinci Haçlı Seferi (1147-1149) katılımcısı (d. 1110)
- 1364 - II. Jean, İyi (Fransızca: le Bon) olarak adlandırılır - Fransa Kralı (d. 1319)
- 1450 - Büyük Kral Sejong, Joseon Hanedanlığı′na hükmetmiş bir kraldır (d. 1397)
- 1492 - Lorenzo de' Medici ya da Lorenzo il Magnifico, İtalyan devlet adamı (d. 1449)
- 1551 - Oda Nobuhide, Sengoku döneminde bir daimyō idi (d. 1510)
- 1735 - II. Ferenc Rakoczi, Macar bağımsızlık hareketinin önderi (d. 1676)
- 1835 - Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand von Humboldt, Alman filozof, dilbilimci ve devlet adamı (d. 1767)
- 1848 - Gaetano Donizetti, İtalyan besteci (d. 1797)
- 1918 - Ludwig Georg Courvoisier, Basel, İsviçre'den bir cerrahtı (d. 1843)
- 1919 - Lorand Eötvös, Macar fizikçi (d. 1848)
- 1922 - Erich von Falkenhayn, Alman general ve Osmanlı mareşali (d. 1861)
- 1931 - Erik Axel Karlfeldt, İsveçli şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1864)
- 1936 - Robert Barany, Avusturyalı otolojist. 1914 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aldı (1876)
- 1949 - Wilhelm Adam, Adolf Hitler'den önce Reichswehr'in kadro şefliğinde hizmet veren Alman generalidir (d. 1877)
- 1950 - Vaclav Nijinski, Polonyalı balet (d. 1889)
- 1958 - Mehmet Kamil Berk, Türk tıp doktoru (Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorlarından) (d. 1878)
- 1959 - Şefik Hüsnü, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (d. 1887)
- 1971 - Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi (d. 1899)
- 1973 - Pablo Picasso, İspanyol ressam ve kübizmin öncüsü (d. 1881)
- 1976 - Hakan Yurdakuler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi (öldürüldü)
- 1981 - Omar Bradley, Amerikalı asker (d. 1893)
- 1984 - Pyotr Leonidovich Kapitsa, Nobel Fizik Ödülü sahibi Sovyet fizikçi (d. 1894)
- 1985 - Vedat Nedim Tör, Türk yazar ve Kadro dergisinin kurucularından (d. 1897)
- 1991 - Per Yngve Ohlin, aynı zamanda sahne adı ile Dead olarak bilinir (d. 1969)
- 1992 - Daniel Bovet, İsviçreli farmakolog (d. 1907)
- 1993 - Marian Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1897)
- 1996 - Ben Johnson, Amerikalı aktör (d. 1918)
- 1996 - León Klimovsky, Arjantinli senarist ve film yapımcısı (d. 1906)
- 2000 - İbrahim Ahmed ya da İbrahîm Ehmed, Kürt yazar ve çevirmen (d. 1914)
- 2000 - Claire Trevor, Amerikalı aktris (d. 1910)
- 2002 - Savaş Yurttaş, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1944)
- 2004 - Doğan Baran, Türk tıp doktoru, siyasetçi ve eski Sağlık Bakanı (d. 1929)
- 2006 - Dick Alban, Amerikalı futbolcu (d. 1929)
- 2007 - Sol LeWitt, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (d. 1928)
- 2008 - Stanley Kamel, Amerikalı oyuncu (d. 1943)
- 2010 - Malcolm McLaren, İngiliz rock şarkıcısı, müzisyen ve menajeri (d. 1946)
- 2013 - Annette Joanne Funicello, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1942)
- 2013 - Sara Montiel (bilinen adı: Sarita Montiel, doğum adı: Maria Antonia Abad), İspanyol oyuncu ve şarkıcı (d. 1928)
- 2013 - Margaret Thatcher, Britanyalı siyasetçi ve eski Başbakan (d. 1925)
- 2014 - James Brian Hellwig (bilinen adlarıyla : Warrior, The Ultimate Warrior ve Dingo Warrior), WWE'de mücadele etmiş Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1959)
- 2017 - Georgi Mihayloviç Greçko, Sovyet kozmonot (d. 1931)
- 2018 - Juraj Herz, Çek yönetmen, aktör, senarist ve sahne tasarımcısı (d. 1934)
- 2018 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1948)
- 2020 - Valeriu Muravschi, 28 Mayıs 1991 - 1 Temmuz 1992 tarihleri arasında Moldova Başbakanı olarak görev yapan Moldovalı bir politikacı ve iş adamıdır (d. 1949)
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