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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Nisan tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Nisan ayı içerisinde tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 9 Nisan’da tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 9 Nisan olayları...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 9 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 9 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 9 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

  • 1770 - Mora zaferi.
  • 1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.
  • 1932 - İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.
  • 1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.
  • 1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.
  • 1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.
  • 1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.
  • 1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.
  • 1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.
  • 1967 - Bugüne kadar 10575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.
  • 1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
  • 1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.
  • 1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.
  • 1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
  • 1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.
  • 1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda; 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.
  • 2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

DOĞUM GÜNLERİ

  • 1802 - Elias Lönnrot, Fin fizikçi, filolog ve şair (ö. 1884)
  • 1815 - Louis de Mas Latrie, Fransız tarihçi ve diplomat (ö. 1897)
  • 1821 - Charles Baudelaire, Fransız şair (ö. 1867)
  • 1830 - Eadweard Muybridge, İngiliz asıllı Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1904)
  • 1835 - II. Léopold, Belçika Kralı (ö. 1909)
  • 1865 - Erich Ludendorff, Alman general (ö. 1937)
  • 1892 - Mary Pickford, Kanada asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1979)
  • 1895 - Michel Simon, Fransız aktör (ö. 1975)
  • 1898 - Paul Robeson, Amerikalı ses sanatçısı (ö. 1976)
  • 1908 - Vecihe Daryal, Türk kanun virtüözü (ö. 1970)
  • 1926 - Hugh Hefner, Amerikalı iş adamı (ö. 2017)
  • 1933 - Jean Paul Belmondo, Fransız sinema oyuncusu
  • 1933 - René Burri, İsviçreli fotoğrafçı (ö. 2014)
  • 1934 - Les Thornton, İngiliz profesyonel güreşçi (ö. 2019)
  • 1936 - Ljubomir Ćipranić, Sırp aktör (ö. 2010)
  • 1954 - Dennis Quaid, Amerikalı oyuncu
  • 1955 - Joolz Denby, İngiliz şair ve yazar
  • 1956 - Cahide Birgül, Türk yazar (ö. 2009)
  • 1963 - Erdal Tosun, Türk oyuncu (ö. 2016)
  • 1966 - Cynthia Nixon, Amerikalı oyuncu
  • 1969 - Linda Kisabaka, Alman atlet
  • 1972 - Barış Falay, Türk oyuncu
  • 1974 - Jenna Jameson, Amerikalı oyuncu
  • 1976 - Barış Şimşek, Türk futbol hakemi
  • 1977 - Gerard Way, Amerikalı müzisyen ve My Chemical Romance vokalisti
  • 1978 - Cameron Cartio, İran asıllı İsveçli vokalist
  • 1978 - Naman Keïta, Fransız atlet
  • 1979 - Katsuni, Fransız porno oyuncusu
  • 1980 - Luciano Galletti, Arjantinli futbolcu
  • 1982 - Mohammed Dahmane, Cezayirli futbolcu
  • 1986 - Leighton Meester, Amerikalı oyuncu
  • 1987 - Jesse McCartney, Amerikalı şarkıcı ve aktör
  • 1990 - Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu
  • 1998 - Elle Fanning, Amerikalı oyuncu
  • 1998 - Enes Batur Sungurtekin, Türk Youtuber
  • 1999 - Isaac Hempstead Wright, İngiliz oyuncu
  • 1999 - Lil Nas X, American şarkıcı

VEFAT EDENLER

  • 491 - Zeno, Doğu Roma İmparatoru (d. 425)
  • 1492 - Lorenzo de' Medici, İtalyan devlet adamı ve Floransa Şehir Devleti'nin Hükümdarı (d. 1449)
  • 1553 - François Rabelais, Fransız yazar (d. 1494)
  • 1626 - Sir Francis Bacon, İngiliz devlet adamı ve filozof (d. 1561)
  • 1754 - Christian Wolff, Alman filozof (d. 1679)
  • 1806 - V. William, Oranj prensi (d. 1748)
  • 1889 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (d. 1786)
  • 1904 - II. Isabel, İspanya Kraliçesi (d. 1830)
  • 1916 - Mehmet Muzaffer, Türk subay
  • 1940 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (d. 1865)
  • 1945 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (Nazizm karşıtlığıyla bilinen) (d. 1906)
  • 1945 - Georg Elser, Alman marangoz (Hitler'e karşı başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1903)
  • 1945 - Hans Oster, Nazi Almanyası'nda Wehrmacht generali (d. 1887)
  • 1945 - Wilhelm Canaris, Alman amiral ve Nazi Almanyası'nda Abwehr Başkanı (d. 1887)
  • 1950 - Cemil Cem, Türk karikatürcü (d. 1882)
  • 1951 - Fesa Evrensev, ilk Türk savaş pilotu (d. 1878)
  • 1959 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (d. 1867)
  • 1961 - Ahmet Zogu, Arnavutluk Kralı (d. 1895)
  • 1963 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (d. 1887)
  • 1982 - Turan Güneş, Türk siyasetçi (d. 1922)
  • 1985 - Şaziye Moral, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1903)
  • 1988 - Şevket Rado, Türk şair, gazeteci ve yazar (d. 1913)
  • 1993 - Kemal Ilıcak, Türk gazeteci ve Tercüman gazetesi sahibi (d. 1932)
  • 2011 - Sidney Lumet, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1924)
  • 2012 - Meral Okay, Türk senarist, oyuncu ve söz yazarı (d. 1959)
  • 2012 - José Guardiola, İspanyol şarkıcı (d. 1930)
  • 2013 - Emilio Pericoli, İtalyan şarkıcı-şarkı yazarı (d. 1928)
  • 2015 - Nina Companéez, Fransız senarist ve film yönetmeni (d. 1937)
  • 2017 - Carme Chacón, İspanyol siyasetçi ve İspanya'nın ilk kadın savunma bakanı (d. 1971)
  • 2018 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1939)
  • 2019 - Elwyn Ralph Berlekamp, Amerikalı matematikçi ve bilgisayar mühendisi (d. 1940)
  • 2019 - Charles Lincoln Van Doren, Amerikalı yazar, editör ve yayıncı (d. 1926)
  • 2019 - Nikolay Stepanoviç Gorbaçov, Rus kano yarışçısı (d. 1948)
  • 2019 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci, radyocu ve köşe yazarı (d. 1949)
  • 2020 - Lee Nurse, İngiliz kriketçi (d. 1976)
  • 2020 - Tullio Abbate, İtalyan girişimci ve motorlu tekne pilotu (d. 1944)
Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Nisan tarihte bugün neler oldu?Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Nisan tarihte bugün neler oldu?


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