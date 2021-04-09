Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 9 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 9 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 9 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1770 - Mora zaferi.

1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

1932 - İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.

1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1967 - Bugüne kadar 10575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.

1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.

1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda; 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.

2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

DOĞUM GÜNLERİ

1802 - Elias Lönnrot, Fin fizikçi, filolog ve şair (ö. 1884)

1815 - Louis de Mas Latrie, Fransız tarihçi ve diplomat (ö. 1897)

1821 - Charles Baudelaire, Fransız şair (ö. 1867)

1830 - Eadweard Muybridge, İngiliz asıllı Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1904)

1835 - II. Léopold, Belçika Kralı (ö. 1909)

1865 - Erich Ludendorff, Alman general (ö. 1937)

1892 - Mary Pickford, Kanada asıllı Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1979)

1895 - Michel Simon, Fransız aktör (ö. 1975)

1898 - Paul Robeson, Amerikalı ses sanatçısı (ö. 1976)

1908 - Vecihe Daryal, Türk kanun virtüözü (ö. 1970)

1926 - Hugh Hefner, Amerikalı iş adamı (ö. 2017)

1933 - Jean Paul Belmondo, Fransız sinema oyuncusu

1933 - René Burri, İsviçreli fotoğrafçı (ö. 2014)

1934 - Les Thornton, İngiliz profesyonel güreşçi (ö. 2019)

1936 - Ljubomir Ćipranić, Sırp aktör (ö. 2010)

1954 - Dennis Quaid, Amerikalı oyuncu

1955 - Joolz Denby, İngiliz şair ve yazar

1956 - Cahide Birgül, Türk yazar (ö. 2009)

1963 - Erdal Tosun, Türk oyuncu (ö. 2016)

1966 - Cynthia Nixon, Amerikalı oyuncu

1969 - Linda Kisabaka, Alman atlet

1972 - Barış Falay, Türk oyuncu

1974 - Jenna Jameson, Amerikalı oyuncu

1976 - Barış Şimşek, Türk futbol hakemi

1977 - Gerard Way, Amerikalı müzisyen ve My Chemical Romance vokalisti

1978 - Cameron Cartio, İran asıllı İsveçli vokalist

1978 - Naman Keïta, Fransız atlet

1979 - Katsuni, Fransız porno oyuncusu

1980 - Luciano Galletti, Arjantinli futbolcu

1982 - Mohammed Dahmane, Cezayirli futbolcu

1986 - Leighton Meester, Amerikalı oyuncu

1987 - Jesse McCartney, Amerikalı şarkıcı ve aktör

1990 - Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu

1998 - Elle Fanning, Amerikalı oyuncu

1998 - Enes Batur Sungurtekin, Türk Youtuber

1999 - Isaac Hempstead Wright, İngiliz oyuncu

1999 - Lil Nas X, American şarkıcı

VEFAT EDENLER

491 - Zeno, Doğu Roma İmparatoru (d. 425)

1492 - Lorenzo de' Medici, İtalyan devlet adamı ve Floransa Şehir Devleti'nin Hükümdarı (d. 1449)

1553 - François Rabelais, Fransız yazar (d. 1494)

1626 - Sir Francis Bacon, İngiliz devlet adamı ve filozof (d. 1561)

1754 - Christian Wolff, Alman filozof (d. 1679)

1806 - V. William, Oranj prensi (d. 1748)

1889 - Michel-Eugène Chevreul, Fransız kimyager (d. 1786)

1904 - II. Isabel, İspanya Kraliçesi (d. 1830)

1916 - Mehmet Muzaffer, Türk subay

1940 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (d. 1865)

1945 - Dietrich Bonhoeffer, Alman teolog (Nazizm karşıtlığıyla bilinen) (d. 1906)

1945 - Georg Elser, Alman marangoz (Hitler'e karşı başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1903)

1945 - Hans Oster, Nazi Almanyası'nda Wehrmacht generali (d. 1887)

1945 - Wilhelm Canaris, Alman amiral ve Nazi Almanyası'nda Abwehr Başkanı (d. 1887)

1950 - Cemil Cem, Türk karikatürcü (d. 1882)

1951 - Fesa Evrensev, ilk Türk savaş pilotu (d. 1878)

1959 - Frank Lloyd Wright, Amerikalı mimar (d. 1867)

1961 - Ahmet Zogu, Arnavutluk Kralı (d. 1895)

1963 - Xul Solar, Arjantinli ressam ve heykeltıraş (d. 1887)

1982 - Turan Güneş, Türk siyasetçi (d. 1922)

1985 - Şaziye Moral, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1903)

1988 - Şevket Rado, Türk şair, gazeteci ve yazar (d. 1913)

1993 - Kemal Ilıcak, Türk gazeteci ve Tercüman gazetesi sahibi (d. 1932)

2011 - Sidney Lumet, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1924)

2012 - Meral Okay, Türk senarist, oyuncu ve söz yazarı (d. 1959)

2012 - José Guardiola, İspanyol şarkıcı (d. 1930)

2013 - Emilio Pericoli, İtalyan şarkıcı-şarkı yazarı (d. 1928)

2015 - Nina Companéez, Fransız senarist ve film yönetmeni (d. 1937)

2017 - Carme Chacón, İspanyol siyasetçi ve İspanya'nın ilk kadın savunma bakanı (d. 1971)

2018 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1939)

2019 - Elwyn Ralph Berlekamp, Amerikalı matematikçi ve bilgisayar mühendisi (d. 1940)

2019 - Charles Lincoln Van Doren, Amerikalı yazar, editör ve yayıncı (d. 1926)

2019 - Nikolay Stepanoviç Gorbaçov, Rus kano yarışçısı (d. 1948)

2019 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci, radyocu ve köşe yazarı (d. 1949)

2020 - Lee Nurse, İngiliz kriketçi (d. 1976)

2020 - Tullio Abbate, İtalyan girişimci ve motorlu tekne pilotu (d. 1944)



