Tarihte bir gün bile olsa kullanılmış olan ilginç günler: 0 Ocak, 30 Şubat...

Tarihte ilginç günler denildiğinde aslında birçok kişinin aklına Kutup ayısı dalış günü, açık büfe günü, vefa günü, iltifat günü gibi şeyler gelir. Ancak bu durum oldukça farklı ve bir hayli ilginç. Ayın hiç sıfırıncı günü olduğunu duymuş muydunuz? Ya da bir zamanlar Şubat’ın otuz ve otuz birinci günlerinden haberdar mıydınız?

Tarihte ilginç günler ifadesi genellikle kutlaması yapılan tuhaf günleri ifade eder. Ancak bir zamanlar günümüzde kullanılmayan hatta varlığından bile haberdar olmadığımız günler mevcuttu.

Normalde Şubat ayının 28 gün olduğunu ve 4 yılda bir 29 gün çektiğini biliyoruz. Ancak tarihte bir dönem 30 Şubat ve 31 Şubat günleri de kullanılıyordu. 30 Şubat gününü İsveç ve Finlandiya kullanmıştı. Takvim düzenlemesi nedeniyle 30 Şubat’ı kabul etmişlerdi. MÖ 46’da kullanılan, Jül Sezar’ın kabul ettiği Jülyen takvimini Batı dünyası 16. yüzyıla kadar kullandı. Ancak Batılılar daha sonra takvimdeki ufak bir hata yüzünden Gregoryen takvimine (miladi takvim) geçtiler. Bu takvimi ise 13. Papa Gregoryen’in kurduğu bir komisyon hazırlamıştı.