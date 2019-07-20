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Tarihten bazı önemli anlar ve onları çeken fotoğrafçılar

serpilhanoglu serpilhanoglu
EĞLENCE  | 20.07.2019 01:54 | Son Güncelleme

Bazen tarihin arka odalarında gizli kalmış fotoğrafları görünce hepimiz maziye şöyle bir gider geliriz. Çoğu zaman güzel anıları anımsatan bu eski fotoğraflar eski yılları ve anıları yad etmemize ve zamanın nasıl da geçtiğini fark etmemize neden olabilir. İşte o fotoğraflar...

Tarihten bazı önemli anlar ve onları çeken fotoğrafçılar

Bazı fotoğrafların binlerce kelimeye bedel olduğu söylenir. İşte tarihin tozlu sayfalarından herkesin gözünün aşina olduğu fotoğraflar, onları çeken fotoğrafçılar ve çektikleri fotoğraf makineleri...

1 Tarihin en ikonik fotoğraflarından biri olan bu fotoğrafta kendisini yakan keşişin ismi Quang Duc. Güney Vietnem'da Budistleri infaz eden hükümeti protesto etmek için kendini ateşe veren keşişi fotoğrafyalan kişinin ismi de Malcolm Browne.

1

2 Sam Shere - Speed Graphic

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3 Fotoğrafı çeken Iain Macmillan, John Lennon ve Yoko Ono'nun arkadaşıydı. Macmillan efsanevi Abbey Road karesini Hasselblad marka kamera ile çekti.

3

4 Stanley Forman - Nikon F

4

5 Yevgeny Khaldei - Leica Iii

5

6 Nick Ut - Leica M3

6

7 Joe Rosenthal - Speed Graphic

7

8 Alberto Korda - Leica M2

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Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf fotoğraf makinesi tarihi fotoğraflar

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