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Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama! "Bir yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele ediyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru Prof. Dr. Gökhan Demir'den açıklama geldi. Prof. Dr. Gökhan Demir, Tarık Ünlüoğlu'nun kansere bağlı olarak artan solunum sıkıntısı sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama! "Bir yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele ediyordu"

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünle ilgili yapan doktoru, "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu" dedi.

Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Demir, "Bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Artan bir solunum sıkıntısıyla Tarık bey'i dün hastanemizde misafir ettik ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisi kaybetti" dedi.

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Yaşanan süreçleri de anlatan Demir, "Kanser bir noktadan sonra tedaviye direnç kazanabiliyor, biz tedaviler değiştirdik, farklı tedavilerle savaştık ama maalesef bu direnci kıramadık. Bir yılı aşkın bir zamandır kanser ile mücadele ediyordu. Her türlü tedaviyi kullandı. Dün akşam hastaneye kabul ettik ama daha önce ki dönemlerde de aralıklı olarak 2 -3 gün hep destek tedaviler için yatırmıştık. Dün akşam nefes darlığıyla geldi. Nefes darlığını rahatlatmak için mücadele ettik. Sabahleyin maalesef daha ağırlaştı ve tedavilere yanıt vermedi. Böyle bir risk tabii her zaman var , son dönemde artan nefes darlığı böyle bir sürecin habercisiydi , biz farklı silahlarla yenide savaşabilir miyiz diye onun o savaşçı güçlü kişiliğini bildiğimiz için yeniden savaşabilir miyiz diye mücadeleyi sürdürdük. Ama maalesef bugün kaybettik" diye konuştu.

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Haberi aldıktan sonra hastaneye gelen oyuncu Melek Baykal ise pazar günü görüştüğünü söyleyerek , "Evinde yatıyordu, solunum aygıtı vardı, arada bir çıkartıyordu onu, espriler yaptı. Sohbet ettik uzun uzun. Sonrasında dün duydum aniden yoğun bakıma almışlar. Hiç yakışmadı ölüm Tarık'a o bizim neşemizdi, çok özel bir adamdı" ifadelerini kullandı.

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