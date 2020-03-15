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Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan: Hâlâ onunla yaşıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle yaşamını kaybetmişti. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan açıklamasıyla duygulandırdı.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan: Hâlâ onunla yaşıyorum

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi.

Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" diye konuştu. (2. Sayfa)

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