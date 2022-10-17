Tarikata kabul edilmek için üç aylık bebeğini kurban edecekti!

Üç aylık bebeğin annesinin 43 yaşındaki Mayra Montellanos olduğu belirlendi. Montellanos, olayın korkunç bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kült ritüelinin göründüğü gibi olmadığını iddia etti.

GARİP HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, kimliği bilinmeyen birinin ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaştılar. Arayan kişinin tamamen siyah giyinmiş bir kadının elinde çırılçıplak halde bir bebekle bankta oturduğunu ve garip halinin dikkat çektiğini söylemişti.

BEBEĞİ FIRLATMAK İSTEDİ

Yerel basında yayınlanan haberlere göre, kadının 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen kurban etme girişimi sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu ortaya çıktı. İsimsiz bir tarikata kabul edilmesini sağlayacak bir tür ritüel gerçekleştirdiğine inanılan Montellanos'un polisleri görünce bebeği yere fırlatmaya kalkıştığı bildirildi.

BAKIMEVİNE GÖNDERİLDİ

Montelannos, polisler tarafından gözaltına alındı. Bebek ise, annesi olduğuna inanılan Montellanos'un onu öldürmeye teşebbüs etmesinin ardından Meksika'daki Çocukları Savunmadan Sorumlu Savcı Memuru'nun bakımına verildi .



