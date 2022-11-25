Tarım eş anlamlısı nedir? Tarım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun yıllardan beri dilimizde olan tarım sözcüğü Türkçenin yeni döneminde türetilmiş bir kelime olmasına rağmen çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Türkçe kökenli olan tarım kelimesi, Eski Türkçede "ekin ekmek, saçmak" anlamına gelen "tarı-" fiilinden türemiştir. Ürün almak için toprağı sürme, ekme ve hayvan yetiştirme işine denilen tarımın Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde açıklanıyor;

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.

Dilimizde tarım kelimesinin de içinde bulunduğu organik tarım, kuru tarım, tarım coğrafyası gibi kelimeler sık bir şekilde kullanılıyor.

Tarım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tarımın eş anlamlısı olan sözcükler tarım ile yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterir. Eş anlamlı kelimelerin en belirgin özelliği yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamlarının aynı olmasıdır. Eski Türkçe kelimelerden biri olan tarım kelimesiyle aynı anlama gelen birkaç tane eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içinde kullanıldıkları zaman tarım ile aynı anlamı ifade eder. Tarım eş anlamlısı olan bu kelimelere aynı zamanda anlamdaş kelimeler de denir. Tarım kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Ziraat

Kültür

Tarımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarım aynı zamanda ürün almak için toprağı sürme ve ürün alma işine de denir. Tarımın eş anlamlıları olan kelimeler de tarım ile aynı anlamda kullanılabilen kelimelerdir. Tarım yerine kullanılabilen bu kelimeler sayesinde konuşma dilinde tekrara düşülmez. Ayrıca kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dile sahip olmamız eş anlamlı kelimelere de sağlanır. Bu kelimeler örneklendirildiği zaman daha iyi anlaşılır. Tarımın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: