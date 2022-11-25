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Tarım eş anlamlısı nedir? Tarım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde sıkça kullanılan kelimelerin eş anlamlılar öğrenilmek istendiğinden dolayı çokça araştırılıyor. Tarım kelimesi de günlük yaşamda karşılaştığımız hem anlamı hem de eş anlamlısı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Ülkemizde tarım kelimesiyle gerek televizyonlar da gerekse gazetelerde hemen her gün karşılaşıyoruz. Türkçe kökenli bir kelime olan tarım kelimesinin eş anlamlıları da vardır. Peki, tarım kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Tarım eş anlamlısı nedir? Tarım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun yıllardan beri dilimizde olan tarım sözcüğü Türkçenin yeni döneminde türetilmiş bir kelime olmasına rağmen çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Türkçe kökenli olan tarım kelimesi, Eski Türkçede "ekin ekmek, saçmak" anlamına gelen "tarı-" fiilinden türemiştir. Ürün almak için toprağı sürme, ekme ve hayvan yetiştirme işine denilen tarımın Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde açıklanıyor;

  • Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması.

Dilimizde tarım kelimesinin de içinde bulunduğu organik tarım, kuru tarım, tarım coğrafyası gibi kelimeler sık bir şekilde kullanılıyor.

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Tarım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tarımın eş anlamlısı olan sözcükler tarım ile yazılış ve okunuş bakımından farklılık gösterir. Eş anlamlı kelimelerin en belirgin özelliği yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamlarının aynı olmasıdır. Eski Türkçe kelimelerden biri olan tarım kelimesiyle aynı anlama gelen birkaç tane eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içinde kullanıldıkları zaman tarım ile aynı anlamı ifade eder. Tarım eş anlamlısı olan bu kelimelere aynı zamanda anlamdaş kelimeler de denir. Tarım kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Ziraat
  • Kültür
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Tarımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarım aynı zamanda ürün almak için toprağı sürme ve ürün alma işine de denir. Tarımın eş anlamlıları olan kelimeler de tarım ile aynı anlamda kullanılabilen kelimelerdir. Tarım yerine kullanılabilen bu kelimeler sayesinde konuşma dilinde tekrara düşülmez. Ayrıca kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dile sahip olmamız eş anlamlı kelimelere de sağlanır. Bu kelimeler örneklendirildiği zaman daha iyi anlaşılır. Tarımın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Her toprak ziraat için verimli olmayabilir.
  • Kültürü devam ettirebilmek ve yapabilmek için dikim aylarını iyi bilmek gerekir.
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