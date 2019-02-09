MAGAZİN

Tarkan’a özel ses sistemli minibüs

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, satın aldığı bir minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlattı. Almanya'dan gelen üç ses mühendisinin özel bir ses sistemi yerleştirdiği VIP minibüsün tasarımı üç ayda tamamlandı.

Tarkan’a özel ses sistemli minibüs

Konser ve özel program seyahatlerinde VIP minibüs kullanmayı tercih eden ünlüler arasında yer alan pop müziğin ‘Megastar’ı Tarkan, aracını yeniledi. Satın aldığı minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için özel olarak tasarlatan sanatçı, ses sistemi başta olmak üzere malzeme seçiminden işçiliğe kadar tasarımın tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

resimid_7405358

TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİYLE ÜRETİLDİ

Almanya’dan gelen üç ses mühendisi tarafından araca Tarkan’ın isteği doğrultusunda özel bir ses sistemi yerleştirdi. VIP minibüsün iç ve dış tasarımında 8 endüstriyel tasarımcı görev alırken, kullanışlılık ve konfora öncelik verildi. Tasarım uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, titiz çalışmaların sonucu üç ayda tamamlandı. Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi.

4t

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Tuba Büyüküstün geri dönüyor!Tuba Büyüküstün geri dönüyor!
Göksel depresyondan çıktı!Göksel depresyondan çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan özel minibüs

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
napalım yani.. ben sevmem kendisini zaten.. beğenmemde..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Şaşırtan itiraf! 'Evlenene kadar birlikte olmadık'

Şaşırtan itiraf! 'Evlenene kadar birlikte olmadık'

Tuba Büyüküstün geri dönüyor!

Tuba Büyüküstün geri dönüyor!

Göksel depresyondan çıktı!

Göksel depresyondan çıktı!

Hadise'yi çıldırttılar! 'Sizin yerinize ben utanıyorum!'

Hadise'yi çıldırttılar! 'Sizin yerinize ben utanıyorum!'

Şeyma Subaşı’ndan göndermeli paylaşım! O sözler Acun'a mı?

Şeyma Subaşı’ndan göndermeli paylaşım! O sözler Acun'a mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.