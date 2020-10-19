Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı: Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti. Gence’ye yapılan ve sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.



Instagram'dan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaşan Tarkan, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la.

Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm...Kalbim Azerbaycan halkıyla" ifadelerini kullandı.



