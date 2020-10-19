MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı: Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la

Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı: Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la

19.10.2020 00:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarkan'dan Azerbaycan paylaşımı: Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la

Tarkan, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Tarkan paylaşımında "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm..." dedi.

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti. Gence’ye yapılan ve sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
tarkanic

Instagram'dan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını paylaşan Tarkan, "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan’la.
Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm...Kalbim Azerbaycan halkıyla" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldiVali özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! Aldatıldığını açıklamıştıMasterchef Duygu Acarsoy evlendi! Aldatıldığını açıklamıştı
Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada

Evlendiği günün sabahı intihar etti

Evlendiği günün sabahı intihar etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Fotoğraf atınca ilk tepki o isimden geldi!

Diğer Haberler

MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 18 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef'ten elenen isim belli oldu

Masterchef Duygu Acarsoy ile Uğur Atun evlendi! İşte MasterChef Duygu'nun nikahından kareler

Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! Aldatıldığını açıklamıştı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Hadise Benek’in hesabının yeniden açılması için uğraşıyor!

Benek’in hesabı kapanınca...

Gökhan Özoğuz Emniyet Genel Müdürlüğüne seslendi: ‘Soygun...’

Emniyet Genel Müdürlüğüne seslendi! ‘Soygun...’

Şarkıcı Aynur Aydın koronavirüse isyan etti! ‘Çinliler...’

İsyan etti! Çinlileri suçladı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.