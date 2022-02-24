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Tarkan'dan Geççek şarkısı açıklaması! Hayranlarına seslendi

24.02.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkısı 'Geççek' ile Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarına seslendi. Tarkan paylaştığı videoda, "Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Geççek’ şarkısı adeta piyasaları kasıp, kavurdu.

Geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşan şarkı, sadece YouTube’da 7 günde 25 milyona yakın izlenme aldı. İrfan Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı klip, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video ve en çok beğeni alan 1. video oldu.

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“SEVGİNİZ, İLGİNİZ, DESTEĞİNİZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Tarkan, ‘Geççek' isimli şarkısının yayınlanmasından bir hafta sonra yayınladığı video ile teşekkür etti. Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım ‘Geççek’ ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum, sizler de iyi ki varsınız.”


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