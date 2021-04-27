Tarkan'dan hemşehrilerine: Haklı isyanınızda yanınızdayım

Rize’de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. İkizdereli olan sanatçı Tarkan Tevetoğlu da hemşerileri için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İkizdere ziyareti sırasında baba ocağı Rüzgarlı köyünde çekilen fotoğrafını yayınlayan Tarkan şu ifadelere yer verdi: “Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de."

"Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım”

Tarkan diğer bir mesajında ise, "Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bi durun artık! Yeter!" dedi.



İkizdere'de jandarmanın müdahalesi ile 8 kişinin gözaltına alındığı grubun alandan uzaklaştırılması ile dün iş makineleriyle orman içi yol açma çalışması başlatılmıştı. Ancak yöre halkından bir grup, orman içi patika yollardan yeniden gelerek iş makinesinin önünü kesmiş ve çalışmayı engellemeye çalışmıştı.

