Tarkan'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından olan Müzeyyen Senar, vefatının altıncı yılında anılıyor. Ünlü şarkıcı Tarkan da yaptığı paylaşımla Senar'ı andı.

Birlikte çekilen eski bir karelerini yayınlayan Tarkan, Instagram hesabından bu şiiri paylaştı:

Bir asrı geçti yaşın

Olmadı benzerin, eşin

Bin asır da geçse

Dolmayacak senin yerin

Sesinde şarkısı aşkın

Gönülden gönüle aktın

Sen adını nağmelere

Altın harflerle yazdın

Pamuk gibi yüreğin

Safiyeti gülüşünün

O çocuk mahcubiyetin

Kurdu kalplerde tahtı

Tarihe yazıldı senin adın

Kalplere sedan, şarkıların

Yaşayacaksın hep içimizde

Sen hiç unutulmayacaksın

Benzemez kimse sana

Benzeyemez başkası

Sen divası asaletin

Kalplerin Müzeyyen ablası

