Tarkan'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından olan Müzeyyen Senar, vefatının altıncı yılında anılıyor. Ünlü şarkıcı Tarkan da yaptığı paylaşımla Senar'ı andı.
Bir asrı geçti yaşın
Olmadı benzerin, eşin
Bin asır da geçse
Dolmayacak senin yerin
Sesinde şarkısı aşkın
Gönülden gönüle aktın
Sen adını nağmelere
Altın harflerle yazdın
Pamuk gibi yüreğin
Safiyeti gülüşünün
O çocuk mahcubiyetin
Kurdu kalplerde tahtı
Tarihe yazıldı senin adın
Kalplere sedan, şarkıların
Yaşayacaksın hep içimizde
Sen hiç unutulmayacaksın
Benzemez kimse sana
Benzeyemez başkası
Sen divası asaletin
Kalplerin Müzeyyen ablası
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