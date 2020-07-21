Tarkan'dan Pınar Gültekin isyanı! 'Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz?'

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den acı haber geldi. Beş gündür haber alınamayan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde genç kızı öldürdüğünü itiraf etti.

Vahşi cinayetin ardından ünlü isimler de yaşananlara isyan etti. Bunlardan biri de Tarkan idi. Tarkan yaptığı paylaşımda

şunları söyledi:

"Katillere, canilere lanet okumak ne işe yaradı bugüne kadar? Hiç bir işe yaramadı, yaramıyor... Katillere hak ettiği cezaları vermeyip, bir de cezalarını hafifletecek abuk sabuk gerekçelerle bu canavarların yanında duran bu düzen ne zaman değişecek? Ey yetkililer! Siz nasıl rahat uyuyorsunuz geceleri? Her gün ülkemizde kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor ve bir türlü yapılması gerekeni yapmıyorsunuz. Hafifletilmiş cezalarla bu canileri tekrar topluma salıyorsunuz. İçiniz, vicdanınız nasıl rahat ediyor?

Yazıktır, günahtır kadınlarımıza. Daha kaç Pınar Gültekin ölecek?"

Tarkan'ın paylaşımına beğeni yağdı.



