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Tarkan'dan zeytinlik tepkisi: Doğamızı savunmak, korumak görevimizdir

02.03.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay çıkardığı Geççek şarkısıyla gündemde olan Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Megastar Tarkan son paylaşımında, zeytinlik alanlarının şartlı madencilik faaliyetine açılmasına tepki gösterdi. Tarkan, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" dedi.

Tarkan'dan zeytinlik tepkisi: Doğamızı savunmak, korumak görevimizdir

'Geççek' şarkısı ve klibiyle çok konuşulan Tarkan sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımında zeytinlik alanların şartlı madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.

"DOĞAMIZI KORUMAK GÖREVİMİZ"

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Tarkan paylaşımında "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada. Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" ifadelerini kullandı.


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