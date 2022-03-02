Tarkan'dan zeytinlik tepkisi: Doğamızı savunmak, korumak görevimizdir

'Geççek' şarkısı ve klibiyle çok konuşulan Tarkan sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, paylaşımında zeytinlik alanların şartlı madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi.

"DOĞAMIZI KORUMAK GÖREVİMİZ"

Tarkan paylaşımında "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada. Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir" ifadelerini kullandı.



