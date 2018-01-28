MAGAZİN

Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 12:10 | Son Güncelleme 9 saat önce

Almanya'nın Alzey kasabasında dünyaya gelen Tarkan'ın evinin belediye tarafından satışa koyulması anne Neşe Tevetoğlu'nu çok üzdü.

Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

Tarkan'ın, 17 Ekim 1972'de Almanya'daki Alzey kasabasında dünyaya geldiği, 15 yaşına kadar yaşadığı tarihi eser statüsündeki ev belediye tarafından satışa çıkarılmıştı.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu haberi duyunca oğlunun doğup büyüdüğü eski evini son bir kez görmek istedi. Bunun üzerine Tarkan harekete geçti. Eşi Pınar Tevetoğlu ile annesini, Alzey'e götürdü.

Neşe Tevetoğlu evi dolaşırken bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Tarkan da duygulanıp eşine sarıldı.

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MÜZE iDDiASI
İddiaya göre; 160 bin euro'ya (720 bin lira) satışa çıkan evi Tarkan hayranı bir iş adamı alıp müze haline getirmek istiyor. (POSTA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan Almanya

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