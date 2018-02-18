Tarkan'ın çalıntı olduğu iddia edilen 'Beni Çok Sev' şarkısına raporlu yanıt

Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alan Beni Çok Sev isimli eserin Ayşe Mine'nin yıllar önce okuduğu Ellerim Uğurlar şarkısına benzerliği dikkat çekmişti.

'ESERLERDE BENZERLİK VAR'

Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin MESAM'a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.

Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardından MESAM kararını verdi. Bir dilekçeyle Cengiz Tekin'e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.

MESAM YARGI YOLUNU AÇTI

Onur Akay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı satırlar ve dilekçe şöyle:

"Tarkan'ın okuduğu 'Beni Çok Sev' isimli şarkının, Ayşe Mine'nin okuduğu 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkıdan çalıntı olduğu iddiası hakkında, MESAM Teknik Bilim Kurulu kararını verdi. Kurul, aynı olan bölümlerin eserlerin ana teması olduğunu tespit etmiştir. 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkının bestecisi Cengiz Tekin'in, bestesi Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan 'Beni Çok Sev' isimli eserdeki pay oranın belirlenmesi için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar vermiştir."

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