Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa...

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşadı ve aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk sevgilinin yeni yaşını aşk pozlarıyla kutladı.

Çiftin aşk pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı. Öztürk ve sevgilisinin dudak dudağa karelerine "Maşallah" yorumları gecikmedi.

ANNESİ ONAY VERDİ

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.







