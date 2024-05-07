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  4. Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa...

Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.05.2024 09:28
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Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk yıllar sonra yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

Tarkan'ın eski aşkıydı! Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa...

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşadı ve aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

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Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk sevgilinin yeni yaşını aşk pozlarıyla kutladı.

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Çiftin aşk pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı. Öztürk ve sevgilisinin dudak dudağa karelerine "Maşallah" yorumları gecikmedi.

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ANNESİ ONAY VERDİ

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.


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