Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya'yı aileye soktu

Kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, sevgilisini aileye soktu.

Bir dönem Megastar Tarkan ile aşk yaşayan avukat Bilge Öztürk, sevgilisini kardeşi Berna ve Belda’yla tanıştırdı.

Snob Magazin'in haberine göre; Öztürk, sevgilisini ailesiyle tanıştırarak, evlilik için ilk adamı attı. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.



Daren Gerede Erkaya’nın annesi sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’de de oğlunun ilişkisine onay vermişti.



