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Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya'yı aileye soktu

08.11.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilge Öztürk’ün, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bilge Öztürk, sevgilisini kardeşleriyle tanıştırdı.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya'yı aileye soktu

Kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, sevgilisini aileye soktu.

Bennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdıBennu Gerede, 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın 43 yaşındaki sevgilisi Bilge Öztürk’e övgüler yağdırdı

Bir dönem Megastar Tarkan ile aşk yaşayan avukat Bilge Öztürk, sevgilisini kardeşi Berna ve Belda’yla tanıştırdı.

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Snob Magazin'in haberine göre; Öztürk, sevgilisini ailesiyle tanıştırarak, evlilik için ilk adamı attı. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafları Instagram’dan paylaştı.
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Daren Gerede Erkaya’nın annesi sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’de de oğlunun ilişkisine onay vermişti.

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyorTarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor


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