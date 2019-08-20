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Tarkan'ın Harbiye konserlerine yeni düzenleme

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

Tarkan'ın Harbiye'de vereceği konserlerin biletleri çıkar çıkmaz tükenince yeni düzenlemeyle üç konser daha eklendi.

Tarkan'ın Harbiye konserlerine yeni düzenleme

Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki üç konser maratonunun biletleri geçtiğimiz günlerde tükendi.

20, 21, 23 Eylül'de sahne alacak Tarkan'a Harbiye'de yeni düzenleme yapılarak 24, 25 ve 27 Eylül'de eklenerek konser sayısı altıya çıkarıldı.

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