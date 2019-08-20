Tarkan'ın Harbiye konserlerine yeni düzenleme

Tarkan'\u0131n Harbiye A\u00e7\u0131khava Sahnesi\u2019ndeki \u00fc\u00e7 konser maratonunun biletleri ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde t\u00fckendi.\n20, 21, 23 Eyl\u00fcl'de sahne alacak Tarkan'a Harbiye'de yeni d\u00fczenleme yap\u0131larak 24, 25 ve 27 Eyl\u00fcl'de eklenerek konser say\u0131s\u0131 alt\u0131ya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Marmara Denizi'ne k\u0131y\u0131s\u0131 var! O kentin en iyi plajlar\u0131 belli olduAlt\u0131n Portakal'a T\u00fcrkan \u015eoray'l\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015fModa ve m\u00fczik bu festivalde bir arada!
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