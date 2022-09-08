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Tarkan'ın İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi olacak? İşte tarihi ve saati!

08.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde konser vermesi bekleniyor. Ancak önceki gün konser verilecek platformun çökmesi endişe yaratmıştı. Peki Tarkan İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi olacak? İşte merak edilenler...

Tarkan'ın İzmir konseri ne zaman, saat kaçta? Tarkan konseri ücretsiz mi olacak? İşte tarihi ve saati!

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

TARKAN KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarkan konseri 9 Eylül'de saat 21.00'de gerçekleşecek. Konserin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.

TARKAN KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Konser İzmir'de Gündoğdu Meydanında yapılacak. Konser alanında hazırlıklar şimdiden başladı.

TARKAN KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

9 Eylül günü İzmir'de on binlerce hayranıyla bir araya gelecek olan Tarkan'ın konseri ücretsiz olacak. Tarkan konserine tüm vatandaşlar davetli.

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