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Tarkan'ın yılbaşı programı için istediği ücret dudak uçuklattı

07.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı gecesi için televizyon kanalları da özel eğlence programları için hazırlıklar yapmaya başladı. İddiaya göre; Kanal D, yeni yıl programı için Tarkan'a teklif götürdü. Tarkan ise Kanal D'den 14 milyon lira talep etti.

Tarkan'ın yılbaşı programı için istediği ücret dudak uçuklattı

Megastar lakaplı şarkıcı Tarkan'ın yılbaşı programı için istediği ücret dudak uçuklattı.. Tarkan'a Kanal D'den teklif gittiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, Kanal D'nin yılbaşı programında sahne almak için 14 milyon TL istedi.

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Son dönemde rol aldığı reklam filmleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkılarıyla da gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Megastar lakaplı Tarkan'ın yılbaşı için istediği ücret dudak uçuklattı.

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14 MİLYON TL İSTEDİ

Temizmagazin'in haberine göre; yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı gecesi için televizyon kanalları da özel eğlence programları için hazırlıklar yapmaya başladı. Kanal D, yeni yıl ekranı için Tarkan'a teklif götürdü. Tarkan ise yılbaşı gecesi Kanal D'de olmak için 14 milyon lira talep etti. Henüz anlaşma yapılmadı.

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