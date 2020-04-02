Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı herkes evlerinde vakit geçirmeye başlarken Tarkan da ölüm tehlikesi taşıyan bu hastalıktan korunmak adına tedbirli davrandı ve tercihini doğduğu yerden yana kullandı.

Tarkan koronavirüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey'deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila'yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarı adımını atmıyor. (Sözcü)

