MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Tarkan, koronavirüs salgınından uzak durmak adına ev karantinasına girdi. Ünlü isim tercihini Almanya'daki evinden yana kullandı.

Tarkan karantina için Köln’ü tercih etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı herkes evlerinde vakit geçirmeye başlarken Tarkan da ölüm tehlikesi taşıyan bu hastalıktan korunmak adına tedbirli davrandı ve tercihini doğduğu yerden yana kullandı.

Tarkan koronavirüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey'deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila'yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarı adımını atmıyor. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Evinin salonu olay olduEvinin salonu olay oldu
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarkan, Tarkan karantina,

En Çok Okunan Haberler

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ata Demirer'in acı günü

Ata Demirer'in acı günü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Petekkaya'ya sert tepki! 'Gel de delirme'

Petekkaya'ya sert tepki! 'Gel de delirme'

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in salonu sosyal medyada gündem oldu

Evinin salonu olay oldu

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian arasındaki kavganın sebebi ortaya çıktı

Küfürler havada uçuşmuştu! Kavganın sebebi ortaya çıktı

Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil-Nergis Kumbasar itirafı!

Anne ve babasıyla ilgili itirafıyla dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşinden yeni açıklama

Mustafa Sandal’dan bağış isyanı: Yapmayın, zamanı değil

Bağış isyanı: İktidara da muhalefete de...

Ebru Polat Seda Akgül'e inat dans etti! 'Ağzı lağım kokan...'

Seda Akgül'e inat! Banyoda beline havlu bağlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.