Tarkan, rapçi Murda'ya dava açıyor!

Exxen'deki O Ses Türkiye Rap'in jürilerinden Murda, "Napıyon Lan" klibinde Tarkan'ın görüntüsünü kullandı. Ünlü rapçi ve Tarkan arasında klip gerilimi ortaya çıktı.

tv100'deki habere göre, 7 ay önce SFB ile işbirliği yaparak "Napıyon Lan" adlı bir single hazırlayan Murda'nın şarkısında Felemenkçe "Ik doe nu Tarkan-dingen in m'n eigen land" (Şimdi kendi ülkemde Tarkan gibi iş yapıyorum) sözlerine yer verildi.

Hazırlanan klipteki bir sahnede de Murda'nın görüntüsünün üzerine Tarkan'ın yüzü monte edildi. Ancak o birkaç saniyelik görüntü sorun yarattı.

Murda, Tarkan'ın ekibinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve klibi yayından kaldırmasını istediklerini açıkladı.

Ekibin "Ya klibi kaldıracaksınız ya da size dava açacağız" dediğini anlatan rapçi, onlara "Hollanda'daki yapım şirketimle görüşün" yanıtını verdiğini söyledi.

Murda daha sonra Tarkan ve ekibinin bu konuda bir adım atmadığını söyledi.



