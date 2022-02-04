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Tarkan sosyal medyadan müjdeyi verdi! Yeni şarkı geliyor

04.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kısa sürede hastalığı yendiğini duyuran Tarkan bu sefer sosyal medyadan güzel haberi verdi. Uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği Tarkan'dan yeni şarkı geliyor.

Tarkan sosyal medyadan müjdeyi verdi! Yeni şarkı geliyor

Hafif semptomlarla koronavirüsü atlatan Tarkan sosyal medyayı salladı. Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı için kolları sıvamıştı.

Tarkan sonunda bir paylaşım yaparak "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" dedi. Tarkan'ın paylaşımına anında binlerce beğeni geldi.

Ekran Alıntısı

Tarkan, sır gibi sakladığı şarkısının klibi için kesenin ağzını açmıştı. Megastar Tarkan, şarkı kaydı ve klip için toplamda 400 bin liralık bir tutarı gözden çıkarmıştı.

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