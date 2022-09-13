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Tartışmalara Selahattin Demirtaş da dahil oldu! 'HDP'ye bakanlık' konusunda dikkat çeken mesaj: "Kimin oylarıyla kazanmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum"

13.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebileceği" yönündeki açıklamasının ardından siyaset sahnesinde tartışmalar meydana gelmiş, özellikle İYİ Parti'den tepkiler yükselmişti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tekin'in sözlerini değerlendirirken "HDP'ye oy yok" şeklindeki tepkilere ise "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" karşılığını verdi. Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve altılı masanın adayı hakkında da mesajlar verdi.

Tartışmalara Selahattin Demirtaş da dahil oldu! 'HDP'ye bakanlık' konusunda dikkat çeken mesaj: "Kimin oylarıyla kazanmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece aylar kala siyaset gündeminde çeşitli tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri ise CHP'li Gürsel Tekin'in "iktidara gelmeleri durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceği" açıklaması oldu. Genel Başkan Meral Akşener dahil olmak üzere altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'den bu açıklamaya tepkiler yükseldi.

"ELBETTE HDP'YE, HER PARTİYE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında "İktidar olursanız Millet İttifakı ya da 6'lı masa olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." demişti.

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Gürsel Tekin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözlerin ardından, HDP’ye karşı tutumunu “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz,” sözleriyle dile getirmişti.

İYİ Parti'nin sert tepki gösterdiği bu sözlere CHP'den ise "Tekin'in kendi düşüncesi" olduğu şeklinde açıklamalar gelmişti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tekin'in açıklaması ve yol açtığı tartışmalar ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmelerini avukatları aracılığıyla Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayarak paylaştı.

DEMİRTAŞ: GÜRSEL BEY OLMASI GEREKENİ DİLE GETİRDİ

Demirtaş 'HDP'ye bakanlık' tartışmasıyla ilgili, “Herkesin ve her kesimin eteğindeki taşları dökmesini sağladığı için iyi oldu,” yorumunu yaptı ve şunları söyledi:

“Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey’in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP’ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır."

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Meral Akşener

"SEÇİMİ NASIL VE KİMİN OYLARIYLA KAZANIP BAKAN OLMAYI HAYAL EDİYORLAR"

“'HDP’ye bakanlık asla olmaz' diye bağıran kişilerin kayyım darbecilerinden ne farkı var?” diyen Demirtaş soruya yanıtına şöyle devam etti:

“'HDP’ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.”

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'ALTILI MASANIN ADAYI' TARTIŞMASI: "ŞEFFAF BİR MÜZAKERE YÜRÜTÜLMELİ"

Altılı masanın ortak aday çıkarıp çıkarmayacağına ve çıkarılırsa kim olduğuna kendilerinin karar vereceklerini belirten Demirtaş, "Benim veya bizim, ortak aday konusunda isim söylememiz doğru olmaz" derken şu sözleri kullandı:

"Söz konusu adayın altılı masayı da aşacak şekilde, geniş kesimlerin adayı olması isteniyorsa HDP de dahil diğer tüm kesimlerle adaylık öncesi açık, şeffaf bir müzakere yürütülmesi gerektiğini HDP defalarca belirtti."

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Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI: ÖNEMLİ BİR DESTEĞE SAHİP GÖRÜNÜYOR

Demirtaş Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin ise “Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor” mesajını verdi.

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Meral Akşener'den canlı yayında 'aday' açıklaması! Meral Akşener'den canlı yayında 'aday' açıklaması!
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Selahattin Demirtaş hdp

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