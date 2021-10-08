Tarzan Rıfkı nerede ve ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimler?

1986 yılı yapımı Tarzan Rıfkı filminin yapımcılığını Yahya Kılıç üstlendi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı'da usta oyuncu Kemal Sunal "Tarzan Rıfkı" rolüne, Suna Yıldızoğlu ise "Melahat" rolüne hayat verdi. İşte Tarzan Rıfkı filminin konusu ve çekim yeri...
Tarzan Rıfkı filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.
Rıfkı, beceriksizliği ve sakarlığı yüzünden bir baltaya sap olamaz. Kendini Tarzan sanan Rıfkı, vaktinin çoğunu ormanda geçirir. Saf ve fakir olan Rıfkı, tesadüfler sonucu kendini mafyanın içinde bulur. Mafya Rıfkı'yı kendi işlerinde kullanmak ister ancak Rıfkı, sakarlığı yüzünden işleri altüst eder. En sonunda mafya çileden çıkar ve Rıfkı'dan kurtulmaya karar verir.
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