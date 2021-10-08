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Tarzan Rıfkı nerede ve ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimler?

08.10.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının değerli filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı filminde usta oyuncular Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu yer alıyor. Komedi türündeki Tarzan Rıfkı filminin yönetmenliği Natuk Baytan'a ait. Söz konusu filmde, sevdiği kadın tarafından terk edilen Tarzan Rıfkı'nın ormana yerleşmesi işleniyor. İşte merak edilenler...

Tarzan Rıfkı nerede ve ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimler?

1986 yılı yapımı Tarzan Rıfkı filminin yapımcılığını Yahya Kılıç üstlendi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı'da usta oyuncu Kemal Sunal "Tarzan Rıfkı" rolüne, Suna Yıldızoğlu ise "Melahat" rolüne hayat verdi. İşte Tarzan Rıfkı filminin konusu ve çekim yeri...

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarzan Rıfkı filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Rıfkı, beceriksizliği ve sakarlığı yüzünden bir baltaya sap olamaz. Kendini Tarzan sanan Rıfkı, vaktinin çoğunu ormanda geçirir. Saf ve fakir olan Rıfkı, tesadüfler sonucu kendini mafyanın içinde bulur. Mafya Rıfkı'yı kendi işlerinde kullanmak ister ancak Rıfkı, sakarlığı yüzünden işleri altüst eder. En sonunda mafya çileden çıkar ve Rıfkı'dan kurtulmaya karar verir.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
  • Coşkun Göğen
  • Suna Yıldızoğlu - Melahat
  • Demiray Erül - Komiser Asım
  • Saadettin Erbil - Abdullah
  • Adem Taşay
  • Asuman Arsan
  • Ekrem Dümer - Polis müdürü
  • Dinçer Çekmez - Zeki
  • Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
  • Ece Berkant - Gül
  • Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü
  • Yadigar Ejder - Bitirim


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Suna Yıldızoğlu
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