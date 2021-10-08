Tarzan Rıfkı nerede ve ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimler?

1986 yılı yapımı Tarzan Rıfkı filminin yapımcılığını Yahya Kılıç üstlendi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı'da usta oyuncu Kemal Sunal "Tarzan Rıfkı" rolüne, Suna Yıldızoğlu ise "Melahat" rolüne hayat verdi. İşte Tarzan Rıfkı filminin konusu ve çekim yeri...

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarzan Rıfkı filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Rıfkı, beceriksizliği ve sakarlığı yüzünden bir baltaya sap olamaz. Kendini Tarzan sanan Rıfkı, vaktinin çoğunu ormanda geçirir. Saf ve fakir olan Rıfkı, tesadüfler sonucu kendini mafyanın içinde bulur. Mafya Rıfkı'yı kendi işlerinde kullanmak ister ancak Rıfkı, sakarlığı yüzünden işleri altüst eder. En sonunda mafya çileden çıkar ve Rıfkı'dan kurtulmaya karar verir.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Coşkun Göğen

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Demiray Erül - Komiser Asım

Saadettin Erbil - Abdullah

Adem Taşay

Asuman Arsan

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Dinçer Çekmez - Zeki

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Ece Berkant - Gül

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Yadigar Ejder - Bitirim



