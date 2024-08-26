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Tarzı sık sık eleştiriliyordu! Kendall Jenner bu sefer hayran bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 08:55
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Sütyensiz tarzı yüzünden sık sık eleştirilen model Kendall Jenner bu tarz yorumları pek de umursayan bir isim değil. Paylaşımlarına devam eden güzel isim son olarak Met Gala sonrası partiden nostaljik fotoğraflar paylaşırken görünümüyle beğeni topladı.

Tarzı sık sık eleştiriliyordu! Kendall Jenner bu sefer hayran bıraktı

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner moda dünyasında aranan isimler arasında. Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girerek gündeme gelmişti.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ailenin model üyesi Kendall Jenner son dönemde sütyensiz pozlarıyla adından söz ettiriyordu.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner kendisine yapılan eleştirileri de umursamayarak bu tarzını sürdürmüştü.

Jenner ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Kendall Jenner,Met Gala 2024 after party'sindeki çarpıcı görünümünü Instagram'da paylaştığı iki fotoğrafla yeniden canlandırdı.

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28 yaşındaki model, mayıs ayında giydiği ruhani beyaz vintage elbisesini göstererek, "Bir elbiseyi özleyebileceğimi bilmiyordum" dedi.

Elbisenin melek kanadı şeklinde beyaz korseli görünümü hayranlarını mest etti.

Güzel modele "Bu sefer olmuş", "Şahane görünüyor" yorumları geldi.

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Kendall Jenner
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