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Tasa eş anlamlısı nedir? Tasanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.11.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde yazılı ve sözlü anlatımlarımızda kullandığımız kelimeleri sıklıkla tekrar etmemiz gereken durumlarda, anlatım bozukluğundan kaçınabilmek için kelimenin eş anlamlısını kullanabiliriz. Dilimiz hem kelimeler hem de eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengindir. Konuşmamızda ya da yazılı anlatımımızda eş anlamlı sözcükleri kullanmak anlatıma çeşitlilik sağlar. Tasa sözcüğü eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Tasa sözcüğünün eş anlamlısı kelime nedir?

Tasa eş anlamlısı nedir? Tasanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimiz dil bilgisi ve kelime çeşitliliği yönünden oldukça zengin bir dildir. Tarih boyunca toplumlar arasında olan etkileşimler diller arasında da bir etkileşime yol açmıştır. Türkçe de farklı dillerle olan etkileşim sebebi ile farklı dillerden etkilenen bir dildir. Tasa kelimesi dilimizde sıkça kullanılan sözcüklerdendir. Uzun zamandır dilimizde yer alan tasa sözcüğü dilimize Farsçadan alıntılandığı düşünülmektedir. Farsça "acı, kaygı ve sıkıntı" gibi anlamlara gelen "tāsā" kelimesinden alıntı olup dilimizde de benzer anlamlara gelmektedir. Türkçenin eski dönemlerinde "gam, elem, kasvet" gibi anlamlarda kullanılan kelime günümüzde de benzer bir anlamda kullanılır.

Trük Dil Kurumuna göre tasa kelimesi birden fazla anlam taşımaktadır. Türk Dil Kurumuna göre tasa sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Bir işin nasıl çözüleceğini, nasıl tamamlanacağını düşünerek üzülme durumu, dert, kaygı.
  • Tatmin edici olmayan ve ya tedirgin edici durumları önleyebilmek için ve güvensizlik durumlarında hissedilen tedirgin edici duygu.
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Tasa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tasa sözcüğü gün içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Yazılı ve ya sözlü anlatımlarda çok fazla tekrara uğradığında alternatif olarak tasa kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanabiliriz. Tasa sözcüğü farklı bir dilden Türkçeye geçmiş olup dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tasa sözcüğü yerine tasanın eş anlamlısı olan sözcükleri kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz. Tasa kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Tasa eş anlamlısı kelimeler:

  • Efkâr
  • Düşünce
  • Gam
  • Endişe
  • Kaygı
  • Keder
  • Merak
  • Telaş
  • Beliye
  • Esef
  • Kasavet
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Tasanın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tasa kelimesi günlük konuşmalarımızda yer verdiğimiz bir kelimedir. Tasa sözcüğünü sık bir şekilde kullanmamız gereken durumlarda tasa eş anlamlısı olan kelimelerden birini kullanabiliriz. Tasa kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir:

  • Endişe duyduğu konular hakkında konuşmak için bir psikoloğa gidecekmiş.
  • Bir derdi olduğu belliydi, çok efkârlı görünüyordu.
  • Yarın yapılacak sınavla ilgili çok kaygılanıyordu.
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