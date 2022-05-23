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  4. Tatil dönüşü evine gelen aile büyük şok geçirdi: Hırsız eliyle koymuş gibi bulmuş!

Tatil dönüşü evine gelen aile büyük şok geçirdi: Hırsız eliyle koymuş gibi bulmuş!

23.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan İstanbul'a tatile giden bir aile, evlerine döndüklerinde gördüklerine inanamadı. Aile, birikim yaptığı 90 bin lira değerinde altının çalındığı fark etti. Eve giren hırsız, eliyle koymuş gibi kanepenin içine saklanan altınları çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Tatil dönüşü evine gelen aile büyük şok geçirdi: Hırsız eliyle koymuş gibi bulmuş!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a 1 haftalığına tatile giden aile, evlerine döndüklerinde gördüklerine inanamadı.

AİLE BIRAKTIĞI YERDE BULAMADI

Eve gelen aile, oturma odasında kanepenin havada olduğunu gördü. Hemen altınları sakladıkları yere bakan aile, mücevherleri bıraktığı yerde bulamadı.

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Hemen durumu polise bildiren aile, altınları çalan hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken, olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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"ÖNCE HERHANGİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAMADIK, HER ŞEY NORMAL GİBİYDİ"

Çocuklarının geleceği için biriktirdiği 90 bin lira değerinde altının çalındığını söyleyen Remziye Day, ''Biz 1 hafta önce ailece İstanbul'a tatile gittik. Tatilden dönüp eve geldik. Önce herhangi bir şey olduğunu anlamadık, her şey normal gibiydi. Yatak odasında çekmecelerin açık olduğunu fark ettik. Şüphelendik ve hemen oturma odasına geldik. Burada çocuklarımızın geleceği için sakladığımız altınlar vardı. Altınlar çok derin bir yerdeydi. Bulunması oldukça zor bir yere koymuştuk. Evin hiç bir yerinde dağınıklık ve karışıklık da yoktu. Sadece altınları koyduğumuz torba alınmış. Hırsız sadece gelip altınları alıp gitmiş. Evin yatak odasında bir çekmece ile oturma odasından başka hiçbir yerini kurcalamamış. Zaten biz altınların orada olmadığını görünce hemen polisi aradık. Zararımız yaklaşık 90 bin TL civarında' dedi.

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(İHA)

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