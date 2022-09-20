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Tatil için Bursa'daki evine gelen gurbetçi hırsızlarla yüz yüze geldi! 20 gün boyunca evde yaşamışlar

20.09.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşayan Adem Olay, tatil için memleketi İnegöl'deki evine gelince hayatının şokunu yaşadı. Eve giren gurbetçi, biri kadın iki hırsızla karşılaştı. Ev sahibini görünce kaçmaya çalışan hırsızlar komşuların da yardımıyla yakalandı. Hırsızların girdikleri evde 20 gün boyunca yaşadıkları ve çok sayıda eşyayı da çaldıkları tespit edildi. Hırsızları yakalayan komşu ise çiftin, evi yabancı uyruklu birinden kiraladıklarını söyleyerek kendilerini kandırmaya çalıştığını ifade etti.

Tatil için Bursa'daki evine gelen gurbetçi hırsızlarla yüz yüze geldi! 20 gün boyunca evde yaşamışlar

Bursa'daki hırsızlık olayı İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Çiftçi çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü.

ODALARDA SAKLANAN HIRSIZLARLA KARŞILAŞTI

Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P. (25) ve Sabriye S.'yi (26) yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı.

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UZUN SÜRE EVDE YAŞAMIŞLAR

Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı.

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Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik. Hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar, 'Evi yabancı uyruklu bir vatandaştan kiraladık' diye bizi kandırmaya çalıştılar. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

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"ÇEŞMELERİ, KAPI KOLLARINI GÖTÜRMÜŞLER"

Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" diye konuştu.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık
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