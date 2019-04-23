Tatil öncesi turizmciler uyardı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 43.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen ‘Türk Turizminde Küçük Otellerin Katkısı’ konulu seminerde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Süzer ile Alaçatı Küçük Oteller Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Çelik konuşmacı olarak yer aldı. "BUTİK VE KÜÇÜK OTELLERİN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ" İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta’nın ve sektör temsilcilerinin de katıldığı seminerde konuşan Tolga Gencer, İzmir’in turizmin temel taşının konduğu şehir olduğunu belirterek, "İhmal ettiğimizi ve unuttuğumuzu düşünüyorum. En büyük hedefimiz İzmir ve çevresini turizmin önemli bir merkezi yapmak. İzmir ve çevresi; Antalya gibi büyük otellerin, her şey dahil konseptinin değil butik ve küçük otellerin olduğu, otel dışı harcamalarla kent ekonomisine de katkı sağlayan, niş turizm yapılan bir destinasyon olmalı. Tabii ki Antalya’daki gibi kitle turizmi de olmak zorunda; ama İzmir için anlamlı bulmuyoruz. İzmir için sağlık, gastronomi, kongre, spor ve seminer hedef odaklı planlama yapmalıyız. İzmir hem tarihi ve kültürel mirası ile farklı ve cezbedici bir şehir. Üst segmentteki turist için ihtiyacı butik oteller doldurmaya başlıyor. Bu tarz turistler, uçsuz bucaksız açık büfe ya da kalabalıkla birlikte havuza girmek istemiyor. Bir temaya yöneldiklerini ve şehri keşfettiklerini görüyoruz. Bu pastadan pay almak için butik ve küçük otellerin gelişmesi çok önemli" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok zengin bu kentte! Bursa'da bahar coşkusu! 9 günlük tatilin gözdesi Kuzey Ege!

"ÖNEMLİ OLAN NİTELİKLİ TURİSTİ BURAYA GETİRMEK" Türkiye'ye 2018 yılında 40 milyon yabancı turistin geldiğini, bu rakamdan sadece 1 milyon civarında turistin İzmir’den giriş yaptığını ifade eden ve bu rakamın İzmir için yetersiz olduğunu dile getiren Gencer, "Bu turistlerin yarısı İzmir'e geliyor, geri kalan yarısı ise İzmir’i Kuşadası gibi bölgeler için aktarma noktası olarak görüyor. Yabancı turist payının yüzde 1'i İzmir'e gelirken bu rakamı artırmak için her türlü işbirliklerine hazırız" şeklinde konuştu. Komple bir İzmir destinasyonunun olmadığına dikkat çeken Gencer, "Kapadokya, GAP, İstanbul, Antalya, Karadeniz destinasyon turları var; ancak İzmir turu diye bir şey yok. Önce iç turizmde harekete geçip yerli turiste yönelik bir İzmir destinasyonu hazırlıyoruz. Önce yerli ve iş turizmi ile kalkınmak daha sonra yabancı turisti çekmek hedefimiz. Önce yerli turist gelecek ki yabancı turist de gelsin. İzmir’e yönelik destinasyon turları başlatma amacıyla önceki ay 300 turizm acentesini kentte ağırladık. Kısa vadedeki hedefimiz yerli ve yabancı toplam 3 milyon turistin İzmir ve çevresine gelmesi; ama önemli olan nitelikli turisti buraya getirmek. Bunu yaparken de sürdürülebilir olmasını da istiyoruz” diye konuştu.